Mercato, c’è Corradini nel mirino. Il Picchio in pressing sullo Spezia

Ascoli, assalto deciso a Giovanni Corradini. Alla vigilia del confronto con la Pianese si era diffusa rapidamente l’ipotesi di una chiusura imminente per il forte centrocampista dello Spezia, reduce dalla stagione da protagonista vissuta con la maglia della Ternana. In realtà la possibilità di arrivare a definire l’eventuale operazione per il 22enne c’è, ma non sarebbe così semplice e scontata come si era palesato. La giornata di oggi potrebbe rivelarsi decisiva per cercare di capire se ci saranno le condizioni necessarie per poter addivenire a un accordo con i liguri volto a favorire l’ingresso in casa Ascoli di un altro nome di assoluta qualità per una categoria quale la serie C. Sul giocatore da tempo avevano messo gli occhi sia il Catanzaro che la Juve Stabia, ma nelle ultime ore a piombare su di lui con una certa insistenza è stato Matteo Patti, direttore sportivo del Picchio.

Lo Spezia ha momentaneamente temporeggiato per via dell’incontro disputato ieri sera con la Carrarese, che ha permesso al tecnico Luca D’Angelo di capire se Corradini potrà diventare o meno utile nell’economia delle scelte da operare nel corso del campionato cadetto. L’altra incognita, invece, è rappresentata dalla possibile partenza anche di Szymon Zurkowski. In caso di una cessione del polacco, infatti, il diesse Stefano Melissano potrebbe eventualmente decidere di non lasciare più partire il profilo che costituisce l’obiettivo principale del club di corso Vittorio Emanuele in sede di mercato.

Una cosa è certa. Con l’arrivo di Corradini l’allenatore Francesco Tomei potrebbe contare su una coppia di mediani completata da Samuele Damiani e già ben affiatata. La stessa, tra l’altro, che l’anno scorso ha permesso alla Ternana di sviluppare una mole di gioco importante e finalizzata a tentare la vittoria del campionato. Entrambi, infatti, si ritroverebbero di nuovo uno di fianco all’altro per consentire all’Ascoli di correre per il vertice della classifica. Sul fronte delle uscite, invece, il Picchio sarebbe a un passo dalla fumata bianca per la cessione del portiere Matteo Raffaelli al Novara. Ieri, i contatti tra le due società si sono infittiti e nel corso di qualche giorno si arriverà al trasferimento dell’estremo difensore. La formula sulla quale si sta cercando di lavorare è quella del prestito con diritto di riscatto.

Grande successo infine sul fronte degli abbonati. Il match interno di sabato che ha dato inizio al cammino dell’Ascoli ha sancito il responso di una campagna abbonamenti che si è chiusa con 7.150 tessere. Un record in C per l’Ascoli e il secondo migliore risultato di sempre, dopo gli 8.050 abbonati fatti registrare in serie A nella stagione 1979-80. Nel corso dell’annata saranno indubbiamente loro a spingere i bianconeri nel corso di tutte le gare casalinghe.