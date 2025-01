Mercato, chi se ne va e chi arriva. Tavcar ai saluti, scambio D’Amore

L’Ascoli saluta anche Tavcar. Nelle prossime ore a lasciare le cento torri sarà invece il centrale difensivo Quaranta. Continua la serie di operazioni in uscita assestate dal club di corso Vittorio Emanuele, ma di rinforzi utili per puntellare l’attuale organico messo a disposizione del tecnico Di Carlo neanche l’ombra. La rosa bianconera ad oggi continua a necessitare di un potenziamento del reparto di centrocampo e di altri tasselli come quelli idonei ad agire sulle due rispettive corsie laterali.

Nella giornata di ieri il Picchio ha annunciato la partenza dello sloveno Tavcar che ha rinnovato con l’Ascoli fino al 2028 per poi essere girato in prestito secco all’Union Clodiense, squadra impegnata nel girone a di serie C, fino al termine dell’attuale stagione. La nuova destinazione gli permetterà di trovare maggior continuità rispetto alle possibilità avute in bianconero. "L’Ascoli Calcio 1898 Fc Spa comunica il rinnovo del contratto con Aljaz Tavcar fino al 30 giugno 2028 – si legge nella nota ufficiale diramata dal club - e il suo trasferimento a titolo temporaneo alla Clodiense fino al termine della corrente stagione sportiva. Il club bianconero saluta momentaneamente ‘Alì’ e gli augura un profittevole prosieguo di stagione".

Al trasferimento del 24enne potrebbe seguire quello che vedrà lo scambio con la Juve Stabia tra Quaranta e D’Amore. Il 27enne del Picchio andrà a vestire la casacca gialloblù, mentre il cursore laterale mancino farà il percorso inverso. L’operazione intavolata dalle due società è ormai giunta a maturazione dopo una fitta serie di interlocuzioni che si sono susseguite nel corso dell’ultima settimana. Nel corso del girone d’andata D’Amore ha vestito la maglia del Legnago, ultima in classifica nel girone b, scendendo in campo in 13 occasioni di cui 9 dal primo minuto.

Dalla fine di novembre il giocatore è stato costretto a finire out per via di un problema fisico che lo ha obbligato a restare appiedato in infermeria. Come annunciato, si prepara a salutare definitivamente il capoluogo piceno il difensore centrale Quaranta. Un profilo nato e cresciuto nel vivaio dell’Ascoli fino al raggiungimento della prima squadra. Negli ultimi tempi il bianconero era finito fuori dai radar del nuovo allenatore Di Carlo. Le recenti esclusioni dalla lista dei convocati stilata per affrontare Pianese ed Entella hanno avuto il sapore di un’esorabile sentenza capace di sancire la fine anticipata dell’avventura bianconera del giocatore.

In attesa di novità sul fronte delle entrate, ovvero quello che interessa di più ai tifosi dell’Ascoli, uno dei nomi caldi spuntati risulta essere legato a Tunjov del Pescara. Gli abruzzesi hanno deciso di cedere a titolo definitivo il centrocampista estone che avrebbe già detto di ben accogliere la possibilità di raggiungere una piazza come quella di Ascoli.

Massimiliano Mariotti