’Michelepertutti’,. Corazza e Varone diventano testimonial

I bianconeri Simone Corazza e Ivan Varone protagonisti dello spot girato all’interno del Conad di via Erasmo Mari in occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità. I due bianconeri insieme a Marco Sorrentino, fondatore dell’associazione Michelepertutti, hanno invitato i tifosi ad acquistare il panettone solidale ‘Michelone’, i cui proventi saranno destinati all’associazione che ha sede a Stella di Monsampolo e che da oltre dieci anni opera in favore delle persone con disabilità. Il panettone è già in vendita dalla giornata di ieri nel suddetto punto Conad al prezzo di 15 euro. Acquistandolo si contribuirà alla copertura delle spese di un’ora di camp estivo per i ragazzi con disabilità. Michelepertutti inoltre beneficerà anche della raccolta fondi promossa dall’associazione culturale Ascoli da Vivere in occasione della carica dei babbi Natale, iniziativa di solidarietà giunta alla 13esima edizione e che si svolgerà in piazza Arringo il 22 dicembre dalle 9.30.