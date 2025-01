Milan Futuro, . Bonera vuole puntare su Camporese

Il Milan Futuro pronto a lanciare l’esperto Camporese al centro della difesa. I rossoneri hanno ormai deciso di puntare su quello che sarà uno dei principali rinforzi del mercato invernale dei lombardi. L’arrivo del difensore consentirà all’organico guidato dal tecnico Bonera di vedersi potenziato con quell’esperienza necessaria per sovvertire un andamento che ad oggi ha spesso visto la retroguardia in evidenti difficoltà. Camporese arriva in rossonero dopo l’ultimo periodo vissuto da separato in casa con il Cosenza. Il giocatore toscano si legherà al Milan Futuro grazie ad un vincolo contrattuale fino al 30 giugno 2026 con diritto d’opzione per un ulteriore anno al verificarsi di determinate condizioni. Ieri mattina il centrale difensivo si è recato nella clinica privata La Madonnina per svolgere le visite mediche di rito che poi hanno fornito il semaforo verde per le firme e i contestuali annunci. Bonera spera di poterlo schierare dal primo minuto già domenica nel match contro l’Ascoli.