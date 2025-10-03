Milanese pronto a tornare titolare. I dubbi di Tomei
Altra sfida importante quella che domani vedrà l’Ascoli affrontare in casa la matricola Bra. Al primo anno in C, i...
Altra sfida importante quella che domani vedrà l’Ascoli affrontare in casa la matricola Bra. Al primo anno in C, i piemontesi dopo le fatiche iniziali ora hanno iniziato a prendere le dovute misure con il campionato e nell’ultimo turno andato in scena sono riusciti anche a centrare la prima vittoria per 2-1 contro il Guidonia. Sicuramente i giallorossi arriveranno nella tana del Picchio per vendere cara la pelle e cercare di strappare un altro risultato positivo in grado di alimentare il percorso che conduce verso la salvezza.
I bianconeri invece, dopo aver cambiato marcia, cercheranno di proseguire sull’incredibile scia di vittorie che ha permesso loro di iniziare a correre per la vetta. In panchina ancora una volta non ci sarà Tomei, costretto a scontare la quinta di sette giornate di squalifica, bensì il suo vice Agostinone. Nelle possibili scelte operabili dal primo minuto probabilmente rivedremo all’opera il tandem di mediani composto da Damiani e Milanese. Questa la coppia che in questo momento sta fornendo le migliori garanzie in una zona del campo dove è fondamentale il recupero della sfera e lo sviluppo di un fraseggio fluido. Tra le alternative c’è sempre quella di Corradini, altro elemento di qualità che iniziando a dimostrare le qualità di cui è dotato. Non ci sarà invece Ndoj, espulso a Sassari e costretto a saltare un turno.
Nel Bra il tecnico Nisticò potrà contare sulla quasi totalità della propria rosa. Unica defezione quella del centrocampista Giallombardo. Nel consueto 3-5-2 sono pochi i dubbi di formazione. Il sorvegliato speciale è l’attaccante Sinani che finora ha messo a segno 3 reti (doppietta nell’ultima gara) in 7 gare.
Nuova collaborazione per il club di corso Vittorio Emanuele che ieri ha annunciato l’intesa trovata con i finlandesi del Viikingit. "Ascoli Calcio 1898 Fc Spa annuncia un’importante partnership sportiva con F.C. Viikingit ry – si legge nella nota diramata –, club calcistico della terza serie finlandese con sede nella capitale Helsinki. La collaborazione, promossa da Federico Vannucci, e rientrante all’interno del più ampio e ambizioso progetto targato ‘Distretti Sport’, è finalizzata alla promozione e allo sviluppo del settore giovanile".
mas.mar.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su