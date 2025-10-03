Milanese pronto a tornare titolare. I dubbi di Tomei

Altra sfida importante quella che domani vedrà l’Ascoli affrontare in casa la matricola Bra. Al primo anno in C, i piemontesi dopo le fatiche iniziali ora hanno iniziato a prendere le dovute misure con il campionato e nell’ultimo turno andato in scena sono riusciti anche a centrare la prima vittoria per 2-1 contro il Guidonia. Sicuramente i giallorossi arriveranno nella tana del Picchio per vendere cara la pelle e cercare di strappare un altro risultato positivo in grado di alimentare il percorso che conduce verso la salvezza.

I bianconeri invece, dopo aver cambiato marcia, cercheranno di proseguire sull’incredibile scia di vittorie che ha permesso loro di iniziare a correre per la vetta. In panchina ancora una volta non ci sarà Tomei, costretto a scontare la quinta di sette giornate di squalifica, bensì il suo vice Agostinone. Nelle possibili scelte operabili dal primo minuto probabilmente rivedremo all’opera il tandem di mediani composto da Damiani e Milanese. Questa la coppia che in questo momento sta fornendo le migliori garanzie in una zona del campo dove è fondamentale il recupero della sfera e lo sviluppo di un fraseggio fluido. Tra le alternative c’è sempre quella di Corradini, altro elemento di qualità che iniziando a dimostrare le qualità di cui è dotato. Non ci sarà invece Ndoj, espulso a Sassari e costretto a saltare un turno.

Nel Bra il tecnico Nisticò potrà contare sulla quasi totalità della propria rosa. Unica defezione quella del centrocampista Giallombardo. Nel consueto 3-5-2 sono pochi i dubbi di formazione. Il sorvegliato speciale è l’attaccante Sinani che finora ha messo a segno 3 reti (doppietta nell’ultima gara) in 7 gare.

Nuova collaborazione per il club di corso Vittorio Emanuele che ieri ha annunciato l’intesa trovata con i finlandesi del Viikingit. "Ascoli Calcio 1898 Fc Spa annuncia un’importante partnership sportiva con F.C. Viikingit ry – si legge nella nota diramata –, club calcistico della terza serie finlandese con sede nella capitale Helsinki. La collaborazione, promossa da Federico Vannucci, e rientrante all’interno del più ampio e ambizioso progetto targato ‘Distretti Sport’, è finalizzata alla promozione e allo sviluppo del settore giovanile".

mas.mar.