Milanese rinato,. Curado e Nicoletti coppia perfetta

Vitale 7 Caduta l’imbattibilità europea, riprende da dove aveva lasciato.

Alagna 7 Una spinta costante sulla corsia di destra.

Curado 7,5 Leader e personalità da vendere. Annulla completamente Vitali e chiunque passa dalle sue parti.

Nicoletti 7 Completa a meraviglia una coppia di centrali ormai capace di muoversi all’unisono.

Pagliai 7 Sostituisce Guiebre alla perfezione, anzi forse anche meglio.

Milanese 7 Si conferma una delle sorprese più belle di questo avvio. In quella posizione è davvero rinato. Le sue incursioni in area sono letali (dal 29’ s.t. Corradini 6,5).

Damiani 7,5 Il cuore pulsante del centrocampo bianconero è certamente lui. Costante nel mettere in campo ogni volta quantità e qualità dall’inizio alla fine.

Silipo 6,5 Sprigiona tanta vivacità lungo la corsia di destra. Nella prima parte manca un po’ di precisione, poi cresce col passare dei minuti (dal 22’ s.t. Palazzino 6).

Rizzo Pinna 7,5 La sua punizione è da cineteca. All’Ascoli un gol del genere su calcio piazzato mancava da tanto. Serviva un cecchino come lui per spedirla sotto al sette (dal 29’ s.t. Ndoj 6,5).

D’Uffizi 8 Genio e talento da vendere. Nell’annata del rilancio è lui uno degli autentici trascinatori. Segna e fa segnare in ogni maniera (dal 23’ s.t. Oviszach 6,5).

Gori 7 Il lavoro che mette in campo a beneficio della squadra è incredibile. Centravanti di grande spessore (dal 32’ s.t. Corazza 6,5).

Allenatore Agostinone 7,5 (Tomei squalificato) Se l’orchestra suona a meraviglia è chiaramente merito di chi la dirige.

Arbitro Vogliacco 6,5 Direzione impeccabile. Nessuna sbavatura.

mas.mar.