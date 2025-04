Mirco Antenucci: Ultimi Playout con la Spal Prima del Ritiro

L’ex Picchio Mirco Antenucci si prepara ad affrontare i prossimi playout con la maglia della Spal con l’obiettivo di fornire un prezioso contributo per consentire alla propria squadra di salvarsi a spese del Milan Futuro. Dopodiché l’attaccante, come già annunciato, appenderà gli scarpini al chiodo. "Guardiamo in faccia la realtà – ha commentato Antenucci –, ora abbiamo due finali importantissime. Il mio pensiero oggi è tutto per la salvezza della Spal. Solo dopo ci sarà spazio per riflettere sul mio percorso. Sono contento di tutto quello che ho fatto. Ho sempre dato tutto per le squadre in cui ho giocato, ma con Ferrara si è creato un legame speciale. C’è stata un’unione vera con la città e questo resterà sempre dentro di me. La situazione della squadra ha un po’ oscurato il mio addio al calcio. Ora penso solo a salvare la categoria. Sono sereno. So di aver dato tutto e sento che è arrivato il momento giusto per fermarmi. Mi mancherà tantissimo il campo perché ho sempre vissuto questa professione con grande intensità".