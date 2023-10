Nei recuperi crolla il Brescia, colpo del Lecco

Incredibile all’Arena Garibaldi nel recupero della prima giornata di campionato. Il Lecco al fotofinish è riuscito a passare nella tana del Pisa ritrovando, a distanza di cinquant’anni, il successo in serie B. Al termine del confronto andato in scena i blucelesti l’hanno spuntata per 2-1 al 96’ grazie al gol vittoria del subentrato Tordini. Una vera beffa per il Pisa che era andato subito sotto con il momentaneo vantaggio di Bianconi per poi mostrarsi capace di rispondere nella ripresa grazie al centro di Tramoni. Il miglior modo per la formazione di Bonazzoli di dimenticare il ko interno con l’Ascoli di qualche giorno fa per 2-0. Nell’altro recupero anche il Brescia è crollato tra le mura amiche a pochi minuti dalla fine nel match disputato contro il Modena. Nei momenti conclusivi i canarini avevano sbagliato un penalty con Tremolada, ma sugli sviluppi del successivo corner la risolve Zaro con l’inzuccata giusta.