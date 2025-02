Nello staff del mister arriva Cordone

I bianconeri tornano a lavorare in vista della prossima delicata trasferta contro il Rimini, prevista per sabato prossimo allo stadio Neri con avvio programmato alle 19.30. La testa dell’Ascoli è già focalizzata sulla prossima tappa. Un appuntamento che offrirà al Picchio una nuova chance per provare a rosicchiare ancora terreno dalle avversarie che precedono all’interno della griglia playoff. Il rebus più importante da risolvere per il tecnico sarà quello legato all’assenza di Carpani a centrocampo. L’ammonizione incassata nel corso del match vinto per 2-1 al Del Duca contro il Carpi costringerà il giocatore a restare fuori un turno per squalifica. Nel terzetto mediano che Cudini dovrebbe confermare dal primo minuto sicuramente si andrà verso la conferma sia di Bando che di Varone, mentre per la terza maglia il ballottaggio riguarderà uno tra Maiga Silvestri e Bertini. Con il primo che è già stato impiegato in una porzione di gara contro gli emiliani. Nel resto dei reparti, soprattutto in difesa invece si valuteranno le condizioni di Gagliolo ed eventualmente i profili degli ultimi nomi arrivati dal mercato. Nel frattempo L’Ascoli ha comunicato l’ingresso nello staff di Mister Cudini di Mario Cordone, che rivestirà l’incarico di collaboratore tecnico.

Le ultime ore hanno visto la conferma, per il secondo anno consecutivo, dell’utilizzo del VAR che sarà presente in tutte le gare playoff e playout della serie C Now, in programma a maggio e giugno. Il supporto video messo a disposizione sarà presente anche nella doppia sfida finale della Coppa Italia in calendario il 25 marzo e l’8 aprile. Anche nella stagione 2024-25 la fase post season della serie C, quella più emozionante e che ha fatto registrare nuovi record di spettatori lo scorso anno, sarà quindi caratterizzata dalla presenza di una tecnologia di fondamentale importanza per i direttori di gara. È arrivata dal consiglio direttivo della Lega Pro l’approvazione del progetto che prevede l’uso della tecnologia per oltre quaranta partite. Una scelta che va in continuità, dunque, rispetto allo scorso campionato. Il primo in cui lo strumento del var è stato utilizzato per un numero così grande di partite in serie C. Nella giornata di ieri infine Gabriele Gravina è stato rieletto alla guida della Figc.

mas.mar.