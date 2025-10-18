Nicoletti mette ordine nella difesa: "Ascoli, siamo un gruppo coeso"

Le geometrie difensive dell’Ascoli possono prendere forma grazie ad un ottimo esecutore come Manuel Nicoletti. La coppia di centrali, composta dal 26enne di Catanzaro e da Marcos Curado, costituisce uno dei veri punti di forza della formazione del Picchio. "Voglio ringraziare la gente per l’entusiasmo che si è venuto a creare – afferma Nicoletti -. Stiamo continuando a lavorare per creare un gruppo coeso. C’è un clima positivo in vista della trasferta di Carpi. Sarà una gara molto difficile contro un avversario aggressivo che è reduce da due vittorie di fila. Mi trovo bene sia nel giocare come centrale che nei panni di terzino. Sarebbe il massimo continuare con questi record difensivi. I centrocampisti fanno un’ottima copertura e anche gli attaccanti sono importanti nell’operare la prima pressione. Difendiamo sempre di squadra e poi i risultati si vedono. Piuttosto che i primati a noi interessa più vincere le partite. Stiamo studiando il Carpi con grande attenzione. Ci saranno tanti tifosi. Il pranzo con il vescovo e la Samb è stata un’occasione per alleggerire questa sfida storicamente molto sentita. Un pensiero va al presidente Passeri che ha perso la mamma". Il derby si avvicina sempre più e sale la febbre all’interno di due piazze che domenica 26 (avvio alle 14.30) si ritroveranno una di fronte all’altra dopo ben 39 anni di attesa. A tenere banco è la questione della vendita dei biglietti. Come ben sappiamo sarà vietata la presenza della tifoseria ospite nelle tre sfide previste. Per quanto riguarda la vendita dei tagliandi per il pubblico di casa invece, al contrario delle voci circolate nelle ultime ore, si sta lavorando per consentire la vendita senza imporre l’eccessiva restrizione rappresentata dalla tessera del tifoso. Qui si sta procedendo verso la possibilità di consentire l’acquisto dei biglietti dalla città di Ascoli fino al comune di Castel di Lama senza l’imposizione della fidelity card. Una soluzione che potrebbe essere raggiunta soprattutto grazie al lavoro portato avanti dal questore dottor Aldo Fusco. Partendo quindi dalla presenza dei 7.150 abbonati ascolani, il numero dei tagliandi acquistabili sarà di poco inferiore a 3mila. Il settore solitamente riservato alla tifoseria ospite non potrà in alcun modo accogliere i sostenitori bianconeri nonostante l’assenza dei tifosi rossoblù. Infine è ufficialmente finita l’avventura di Carpani con il Picchio. Il centrocampista in queste ore sta trovando assieme al club la soluzione migliore per accasarsi al Teramo. Il 32enne dopo la telenovela della scorsa estate che lo aveva visto rifiutare varie destinazioni e declinare anche di fronte alla possibilità di spalmare il suo contratto con l’Ascoli, creando non pochi problemi all’attuale società, ora può definitivamente salutare i colori bianconeri che ha dimostrato di non amare così tanto come affermato in passato.

Massimiliano Mariotti