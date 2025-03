Non si salva nessuno in una gara ricca di errori: male in tutti i reparti. A Corazza non arriva un pallone, serataccia per Piermarini e Maurizii

Livieri 5. Subito un’uscita da brividi con i pugni, poi controlla la partita fino ai due gol subiti su cui non ha particolari colpe.

Adjapong 4. Tre passaggi consecutivi consegnati agli avversari non sono da uno che ha calcato i campi di Serie A. Espulso per doppia ammonizione, lascia la sua squadra nei guai. Spaesato.

Piermarini 4. Di Nardo gli scappa continuamente e lui non riesce mai a prendergli le misure. Già sul primo cross lo lascia saltare da solo al centro dell’area piccola. Molto male.

D’Amore 4,5. Anche lui in grande difficoltà nella marcatura di Bifulco e di Di Nardo quando arrivano dalle sue parti. Ammonito.

Maurizii 4. Una serie di cross imprecisi, di passaggi sbagliati e di contrasti persi. In grandissima difficoltà, ma pare non ci siano alternative. Ammonito.

Carpani 5,5. Fascia di capitano al braccio, non molla mai con alcuni recuperi difensivi decisivi. Si fa vedere anche in avanti seppure con poca lucidità.

Odjer 5,5. Una serie di passaggi verso compagni immaginari nella terra di nessuno, ma ne servirebbero altri nove in mezzo al campo come lui che lottano pur senza qualità. Devia sfortunatamente il tiro di Serra sul primo gol. (Dal 40’st Menna SV).

Varone 5. Attaccante aggiunto in fase offensiva sfrutta le sue doti di saltatore di testa e colpisce anche un palo. Meno determinante in mezzo al campo. Silipo 5. Scatta, dribbla, tira in porta a giro, ma non è fortunato. Esce dopo l’espulsione di Adjapong (Dal 23’st Alagna 5. Si vede per un ‘tiraccio’ svirgolato e si perde l’avversario sul gol del raddoppio).

Corazza 4,5. Non la tocca mai, ma non certo solo per colpa sua. Non gli arriva un pallone giocabile e nell’unico che va a cercarsi viene messo giù davanti al portiere. Ammonito per le proteste. (Dal 30’st Ciabuschi 5. Lotta dentro l’area, ma non riesce a rendersi pericoloso).

D’Uffizi 5. Buon impatto, tanta voglia, ma poi si spegne con il passare dei minuti. (Dal 30’st Gagliardi 5. Ruba alcuni buoni palloni in mezzo al campo, ma niente di più).

All. Cudini 4. Il ritiro forzato dopo le tre sconfitte consecutive non gli sono servite per trasmettere alla squadra lo spirito e la determinazione necessarie. Perde la quarta partita di fila, ancora a causa di una espulsione, e anche lui come i suoi predecessori, affonda a causa della mediocrità della sua squadra. L’ingresso del difensore Menna a cinque minuti dalla fine, rappresenta bene il suo stato emotivo.

Valerio Rosa