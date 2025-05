Nuove garanzie per l'acquisizione di società in Lega Pro: approvate modifiche regolamentari

Maggiori garanzie per l’acquisizione di società in Lega Pro. Nel corso del consiglio federale Figc di ieri si è parlato di alcune importanti modifiche regolamentari. Alcune di queste hanno riguardato proprio la serie C che anche nel corso di questa stagione ha dovuto fare i conti con le precarie situazioni economiche di svariate società. Quanto accaduto inevitabilmente è andato ad intaccare il regolare svolgimento del campionato con tutta una serie di conseguenze capaci di influenzare i risultati e le classifiche. Ecco così che per cercare di sistemare le falle del sistema si è deciso di approvare le modifiche al macrotema dei controlli economici infrannuali (titolo VI Noif, in particolare riguardo ai valori degli indicatori di controllo fino al 2029/30). Così come si è provveduto a mettere mano sugli adempimenti richiesti in caso di acquisizioni di partecipazioni societarie di maggioranza, anche relativa, dei club di Lega Pro (art. 20 bis, comma 6 Noif), in base al quale, gli acquirenti devono prestare idonee garanzie non solo a copertura del debito pregresso, come previsto fino ad oggi, ma anche di quello che maturerà fino al termine della stagione in corso. Il discoro inoltre ha riguardato il pagamento dei lodi arbitrali e l’esistenza dei contenziosi per l’ammissione al campionato di serie B femminile (art. 94 quinquies). Si è provveduto a rivedere anche l’adeguamento dei modelli delle garanzie previste dalle Licenze Nazionali 2025-26 per le società di Serie B e Lega Pro. Il consiglio federale ha approvato il bilancio consuntivo 2024, come già fatto dal comitato di presidenza. "Questo è il segnale tangibile di una federazione particolarmente moderna e attenta soprattutto allo sviluppo della progettualità – ha dichiarato il presidente Gravina –. È un bilancio importante che ci consentirà ancora una volta di finanziare le attività, prevalentemente quelle di natura sociale, con particolare attenzione allo sviluppo di due asset fondamentali come il settore giovanile e le infrastrutture".

Istituito anche un osservatorio violenza sugli arbitri con l’obiettivo di arginare gli atti compiuti ai danni dei direttori di gara. Il nuovo organismo avrà la duplice funzione di analizzare gli episodi e promuovere iniziative per contrastare il fenomeno. Sarà coordinato da Paolo Cortis.

mas.mar.