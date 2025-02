Nuovi problemi per la Spal, nel mirino il presidente

Nuovi problemi per la Spal, attualmente al quart’ultimo posto della classifica e quindi in piena lotta per non retrocedere. A poche ore dalla sfida interna contro il Rimini, la procura federale ha comunicato al club estense la conclusione delle indagini relative al procedimento portato avanti nei confronti della società e di alcuni dirigenti, tra cui lo stesso presidente Joseph Tacopina.

L’inchiesta riguardava presunte violazioni del codice di giustizia sportiva e delle norme organizzative interne della Figc (Noif), in particolare per la mancata produzione di documenti nei termini previsti, relativi all’acquisizione delle quote societarie da parte della Tacollano Holdings Llc. Secondo la procura Tacopina, in qualità di presidente della Spal e legale rappresentante della Tacollano Holdings Llc, avrebbe omesso di vigilare sulla corretta presentazione dei documenti alla commissione acquisizione partecipazioni societarie (Co.Aps.).

Tra le irregolarità segnalate figurano anche ritardi nella trasmissione dell’atto costitutivo della Tacollano Holdings Llc.