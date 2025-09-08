Ora c’è il Perugia, tra gli umbri mancherà Riccardi

L’Ascoli si prepara già alla prossima tappa che vedrà i bianconeri di scena in trasferta sul campo del Perugia. Quello in programma domenica prossima al Curi (avvio alle 15) sarà un altro importante appuntamento per il Picchio che dovrà scendere in campo orfano del suo allenatore. Gli umbri avranno qualche problemino legato alle assenze che costringeranno il tecnico Cangelosi a dover ridisegnare la difesa. Non ci sarà infatti Riccardi dopo il violento colpo alla testa che lo aveva costretto a lasciare il campo negli istanti finali dell’incontro col Gubbio. Il giocatore dovrà restare in ospedale almeno fino a domani e poi inizierà un recupero graduale che sicuramente non gli consentirà di giocare contro l’Ascoli. Saranno altresì da verificare le condizioni di Lewis, ancora indietro nel suo programma di recupero, e Dell’Orco che contro gli eugubini aveva accusato un fastidio. A loro poi si aggiungerà il forfait di Nwanege che salterà il match per scontare la seconda di due giornate di squalifica ricevute.