Pari Under 17, ko le ragazze con Gatteo Mare

latina

1

ascoli

1

: Tattoni, Iacobelli, Parente (dal 22’ s.t. Di Raimo), Papa, Cacciotti (dal 22’ s.t. Pantalone), Palomba, Tomassetti, De Riggi (dal 12’ s.t. Argentino), Corvino (dal 29’ s.t. Degli Stefani), Caramanica (dal 22’ s.t. Baltag), Cucchi (dal 22’ s.t. Rossi). Panchina: Multisanti, Montesano, Dorelfi. All. Ciciotti

ASCOLI: Rosa, Cucco (dal 43’ s.t. Conestà), Obeid (dal 1’ s.t. Aloisi), Di Mattia, Diamanti F., Ciabattoni, D’Agostino, Curzi (dal 17’ s.t. Diamanti T.), Balducci, Ripa (dal 43’ s.t. Rossi), Boni (dal 1’s.t. Di Giammatteo). Panchina: Angeletti, Cavalieri, Mancini, Perrulli. All. Ionni

Arbitro: Castro di Roma 1

Marcatori: al 7’ p.t. Ciabattoni (A), al 38’ s.t. Rossi (L)

Note - Ammoniti Parente, Cacciotti, Rossi per il Latina, Diamanti per l’Ascoli. Angoli: 8-8. Recuperi: 1’ p.t., 3’ s.t.

Nell’ultimo fine settimana ancora una volta le formazioni del vivaio bianconero sono state chiamate a scendere in campo nei rispettivi appuntamenti programmati. Costretta a rispettare un turno di riposo la Primavera di Corsi, a scendere in campo invece sono state tutte le altre. L’under 17 allenata da Ionni ha pareggiato 1-1 in trasferta contro il Latina nel match andato in scena allo stadio Bartolani. La gara si era messa subito bene per l’Ascoli, capace di passare avanti dopo pochi minuti grazie alla rete messa a segno da Ciabattoni. Nel finale però il Picchio si è fatto riprendere dai nerazzurri che grazie al pareggio di Rossi sono riusciti ad evitare quella che stava diventando una probabile sconfitta.

Poker dell’under 16 di Medori. I sui ragazzi non si sono fatti sfuggire l’occasione di assestare un roboante 4-0 nel confronto di Gubbio. La quaterna è stata centrata con le firme in sequenza di Sirocchi, Spanò, Sinani e Ariegbeomah. Cocente 5-1 incassato dagli under 15 allenati da Capriotti che, contro i pari età del Latina, non sono riusciti ad evitare il ko. Il gol trovato nel finale da Curatelo ha potuto rendere soltanto la pillola lievemente meno amara. Esito negativo anche per gli under 14 di Zazzetta, battuti 4-0 in trasferta dalla Lazio. Esordio da dimenticare per le ragazze della prima squadra femminile, uscite sconfitte 6-0 contro il Gatteo Mare. La delusione è stata compensata dalle ragazze dell’under 17 di Grosso, grazie al roboante 7-1 inflitto al Gualdo: tripletta Di Paolo, doppietta De Angelis M. e reti di De Angelis A. e De Simoni.

mas.mar.