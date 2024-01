Parma-Ascoli, la sfida in panchina. Castori sa come si batte Pecchia

Castori-Pecchia, sfida tra titani. Al confronto del Tardini che si consumerà in campo, si aggiungerà quello che in panchina vedrà di fronte due tecnici importanti della categoria. Curriculum a confronto non ci sarebbe partita tra il timoniere dell’Ascoli e il tecnico dei ducali. I duelli andati in scena sono in netto favore di Castori che in 6 incontri ha battuto Pecchia 2 volte, pareggiando in 3 occasioni e perdendo una sola volta. Il primo risale alla stagione 2011-12 quando il suo Picchio passò in casa del Gubbio per 3-2. Contro gli umbri le cose si misero subito bene per i bianconeri che in avvio rifilarono due schiaffoni nei primi minuti grazie al vantaggio di Papa Waigo e il raddoppio di Sbaffo. La reazione rossoblù non si fece attendere nella ripresa con Mendicino e Daniel Ciofani. Nel finale però l’Ascoli tornò a mettere di nuovo il muso davanti con il secondo gol di Sbaffo che di fatto chiuse i conti. Qualche anno dopo, nel campionato 2016-17 a regnare fu un perfetto equilibrio. Stavolta il 69enne contro il Verona di Pecchia fece registrare due pari: 1-1 sia all’andata (Lasagna, Pazzini) che al ritorno (Letizia, Ganz). La contesa proseguì nel torneo cadetto 2020-21 con l’exploit esterno della Salernitana in casa della Cremonese (0-1). A decidere il secondo successo ottenuto da Castori contro il tecnico di Formia fu l’ariete Djuric al quarto del primo tempo. Nell’ultima stagione (2022-23) invece il Perugia riuscì a frenare in casa i gialloblù (0-0) per poi soccombere 2-0 (Benedyczak, Vazquez) nella sfida di ritorno. Il bilancio degli scontri di Castori col Parma (5 confronti) invece parlano di un successo, 2 pareggi e 2 sconfitte. Dall’altro lato Pecchia ha affrontato l’Ascoli 9 volte: 4 vittorie, 2 pari e 3 ko. L’altra curiosa statistica che può fare coraggio all’Ascoli è quella legata alla prima partita dell’anno solare. I ducali non vincono alla ripresa di gennaio dal lontano 1980.

Il bottino ottenuto dai crociati in 9 circostanze è amarissimo con soltanto 3 pareggi e ben 6 passi falsi. Quella che il Parma cercherà di sfatare contro il Picchio nel match di domani (avvio alle 16.15) è una sorta di maledizione che va avanti da ben 43 anni, quasi mezzo secolo. L’ultima gioia arrivò il 6 gennaio di quell’anno con l’affermazione della formazione guidata da Cesare Maldini sul Genoa per 1-0. In quella stagione l’Ascoli di Mazzone era in A e chiuse con lo storico quarto posto. In B invece i ducali andarono incontro alla retrocessione, però nel confronto con i rossoblù riuscirono a prevalere con il centro messo a segno da Bonci. Domani in un Tardini che si preannuncia incandescente con oltre 10mila presenze, i bianconeri supportati da oltre trecento tifosi proveranno ad alimentare di nuovo gli incubi della prima della classe.

Massimiliano Mariotti