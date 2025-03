Parola agli allenatori. "Sappiamo che dobbiamo fare risultato». Il tecnico: mi aspetto intesa e miglioramenti

Cudini e il suo Ascoli cercano il riscatto contro un Pineto che continua a sorprendere. Quella che si svilupperà al Del Duca sarà una doppia sfida tra un Picchio alla ricerca di una scossa e il suo timoniere che proverà a rifilare un brutto scherzetto alla sua ex squadra. "Sarà una partita molto importante per noi – commenta il tecnico bianconero –, il Pineto sta bene mentalmente. Giochiamo in casa e sappiamo che dobbiamo fare risultato. Abbiamo rispetto per chi incontriamo, ma non cerco rivalsa verso nessuno. Non fa parte del mio modo di pensare. Ho vissuto un’esperienza a Pineto. Non è andata come volevamo, ma li ringrazio per l’opportunità avuta. Ora è un capitolo chiuso, domani cercheremo di fare il massimo per portare punti a casa. Gagliolo non è ancora pronto, domani Menna verrà in panchina con noi. Un peccato avere qualcuno fuori, ma c’è chi sta cercando di ritagliarsi uno spazio dimostrando di poterci stare e lo sta facendo abbastanza bene. Il Pineto è una squadra che gioca da due anni insieme. L’unico nuovo è Bruzzaniti e sta facendo una stagione al di sopra del suo standard. Sono felice per lui. Il Pineto ha dato del filo da torcere a quasi tutti gli avversari, è una partita che possiamo vincere, ma dovremo stare attenti alle loro caratteristiche. Mi aspetto intesa e miglioramenti da tutti, dobbiamo mettere i nostri attaccanti nelle condizioni migliori per poter far gol".

Di fronte ai bianconeri ci sarà un Pineto che sta viaggiando con il vento in poppa. Gli uomini di Tisci cercheranno di uscire indenni dal Del Duca, magari portando a casa altri punti fondamentali per rafforzare il proprio piazzamento playoff. "La società mi ha dimostrato grande fiducia, intendiamo continuare a lavorare con i giovani preservando sempre la categoria – dichiara l’allenatore degli abruzzesi –. Siamo a buon punto in classifica e vogliamo terminare al meglio un campionato complicatissimo. Se a distanza di sei mesi siamo riusciti ad ottenere tante cose, compreso il mio rinnovo di contratto, è sicuramente un motivo di soddisfazione. È stato un percorso importante che mi riempie d’orgoglio. Affronteremo una squadra allenata da un tecnico preparatissimo che punterà a fare risultato con il suo Ascoli. Ci aspetta una gara difficile, con Cudini che avrà voglia di togliersi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di una piazza in cui non è riuscito ad incidere come voleva. Li affronteremo con molto rispetto. Parliamo di una squadra di livello con giocatori offensivi molto validi, di grande qualità".

