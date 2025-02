Parola ai due allenatori. Cudini: "Un grosso stimolo affrontarli in casa». Abate: "Metteremo l’elmetto per i 3 punti»

Vigilia di gara carica di motivazioni. Cudini e il suo Ascoli sfideranno la Ternana per cercare di centrare la terza vittoria in quattro gare. Le Fere di Abate invece avranno bisogno solo ed esclusivamente dei tre punti per dimenticare la sconfitta di Campobasso e tornare a credere nella vittoria del campionato. "La vittoria di Pescara ha portato entusiasmo e tranquillità – dichiara l’allenatore del Picchio –. Questa settimana abbiamo potuto lavorare con un piglio diverso. Purtroppo però non avremo l’organico al completo. Per quanto riguarda la situazione dell’infermeria siamo fermi con Cozzoli e Menna. Il primo dovrà fare un controllo alla schiena la prossima settimana, mentre il recupero Gagliolo si è complicato. Dobbiamo aspettare per valutare meglio. Affronteremo la Ternana che è una squadra costruita per vincere il campionato. Hanno una rosa omogenea con giocatori che possono essere determinanti in qualsiasi momento. Per noi sarà un grosso stimolo affrontarli in casa. A centrocampo Odjer ha tardato il recupero dopo Pescara. In attacco invece Forte ha completato il suo percorso di rientro. Lui è molto stimolato e ha lavorato bene. Nel corso della gara conterà molto la compattezza di squadra. La Ternana sa giocare in tanti modi. Saranno sicuramente agguerriti, ma noi altrettanto".

Gli umbri hanno già promesso battaglia per bocca del proprio timoniere. "Dobbiamo migliorare sui duelli e sulla precisione dei passaggi – sostiene Abate –. Nel calcio non si può andare sempre a duemila. In questo momento andiamo sempre sotto. Alcune volte le abbiamo recuperate, altre volte no. È in queste situazioni che bisogna andare alla ricerca del dettaglio per far cambiare l’inerzia della gara. Al Del Duca andremo in campo con la bava alla bocca stando attenti a non andare in svantaggio. Sarà una gara importantissima. Metteremo l’elmetto e scenderemo in campo per prendere i tre punti". Nei giorni precedenti a destare qualche preoccupazione sono state le condizioni fisiche di Loiacono. A sciogliere le riserve è stato il tecnico delle Fere. "Giocherà – afferma –, non si tira indietro per un acciacco. Lui è uno dei capitani della squadra. Non ho dubbi di formazione per Ascoli. I bianconeri sono una squadra che ha grandissime qualità. Con il cambio di allenatore hanno ritrovato un’anima. Lottano su tutti i palloni e sono compatti. Ci aspettano partite difficilissime, ma d’ora in poi sarà sempre cosi. Si deve andare alla ricerca della positività e dell’episodio a favore. I ragazzi hanno fatto una rifinitura ad altissimi livelli".

mas.mar.