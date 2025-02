Parola al mister. Cudini suona la carica: "C’è più tranquillità. In campo serviranno voglia e determinazione»

Si torna in campo dopo una settimana comunque serena, a seguito della vittoria sul Carpi e alla conclusione del mercato. Dopo l’allenamento di rifinitura, Cudini ha sottolineato le difficoltà della sfida di questa sera contro il Rimini.

Mister come avete lavorato in settimana?

"Quando si vince c’è più tranquillità, c’è entusiasmo e questo fa sicuramente bene. Perdiamo Gianluca Carpani per squalifica, ma sono arrivati i nuovi e troveremo la soluzione per affrontare la partita col Rimini".

Che impressione le hanno fatto Re, Odjer e Baldassin?

"Re lo conoscete meglio di me, è un prodotto del vivaio, ha caratteristiche di esterno a piede invertito, abbiamo colto l’opportunità di riportarlo a casa. Odjer e Baldassin si compensano: Odjer è più incontrista e molto più di equilibrio, può giocare davanti alla difesa o in un centrocampo a due; Baldassin è una mezzala che sa giocare e sa muoversi in mezzo al campo, entrambi ci danno ampie garanzie. Negli ultimi giorni Odjer e Baldassin erano fuori dal progetto di Pianese e Campobasso e per questo hanno bisogno di minutaggio". Oltre a Carpani, squalificato, ci saranno altre assenze?

"Sono indisponibili Cozzoli, Gagliolo e Menna, quest’ultimo per un problema muscolare anche se venerdì ha giocato tutta la partita senza problemi. In questo momento nei centrali siamo un po’ corti e dobbiamo stringere i denti. Sul mercato in questo ruolo non ci siamo mossi più di tanto perché in rosa abbiamo quattro centrali che ci danno garanzie e in questo campionato sono sufficienti; mettere qualcun altro dentro non ci avrebbe fatto bene a livello numerico e di equilibri, quindi ampia fiducia in quelli che abbiamo. Forte, D’Amore e D’Uffizi in settimana sono rientrati in gruppo, non sono al 100%, ma sono convocabili".

Il Rimini non arriva da un gran momento: quali saranno le difficoltà di questo match?

"E’ una squadra ben organizzata, ha cambiato modulo strada facendo, è una squadra fisica che non sta raccogliendo per quanto sta facendo. Dovremo confermare quanto di buono fatto venerdì col Carpi e dobbiamo migliorare la fase di possesso, ci abbiamo lavorato in settimana. Il Rimini è stato costruito per il 4-3-3 iniziale, ora ha cambiato passando al 3-5-2, ha più solidità dietro e una difesa affidabile, dovremo essere bravi a scardinarla, a concedere il meno possibile, a vincere i duelli e a fare la partita. Bisogna dare continuità alla prestazione fornita col Carpi, quindi bisogna mettere in campo compattezza, voglia e determinazione".

Valerio Rosa