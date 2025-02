Parte male l’avventura con l’Arezzo per l’ex Bucchi

Parte male l’avventura di Cristian Bucchi sulla panchina dell’Arezzo. L’ex allenatore dell’Ascoli ha esordito alla guida dei toscani rimediando subito una sconfitta nel confronto disputato con la Ternana. Sebbene l’avversario da affrontare non era dei più agevoli, l’Arezzo aveva illuso un po’ tutti con il momentaneo vantaggio trovato da Pattarello. Immediata quindi la risposta degli umbri con la doppietta del solito Cicerelli, sempre più al comando della classifica marcatori del girone b, e il tris calato nella ripresa da Curcio.

"Al di là del risultato ho visto tante cose che mi lasciano soddisfatto – sostiene Bucchi -. Lo spirito, la compattezza, il fatto di essere rimasti sempre in partita. Nonostante quei minuti in cui abbiamo preso due gol, siamo comunque rimasti in piedi e abbiamo continuato a fare la nostra partita. Il 3-1 forse è arrivato nel nostro momento migliore. Essere stati squadra è stata la cosa più importante. Purtroppo abbiamo commesso degli errori, alcuni dei quali individuali".