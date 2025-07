Passeri e il nuovo Ascoli Calcio : "Adesso è il momento dei fatti"

Troppo presto ancora per annunciare gli obiettivi. La stagione del nuovo Ascoli Calcio è appena decollata carica di speranze. Il rinnovamento societario dopo 7 anni segnati dalla gestione operata dalla famiglia Pulcinelli, passerà innanzitutto per il rinnovamento che l’amministratore unico Bernardino Passeri ha già iniziato ad attuare. "La prima decisione è stata di rimuovere tutti i vertici della società e mettere me stesso come amministratore unico – dichiara l’imprenditore romano –, mi sembra sia stato un bel segnale. Così se sbaglio farò del male a me stesso. I miei figli conoscono il mio modo di essere. Ho tanta passione e mi sono sentito in dovere di accettare questa sfida per rilanciare l’Ascoli. Questa nuova sfida ha riaperto una parte della mia vita".

"Qui nel Piceno ho trascorso parte della mia infanzia, a Montegallo. A 68 anni sto rivivendo tante emozioni che non provavo da tempo. Questa nuova società non può prescindere dal supporto di tutti. Se saremo un corpo unico potremo fare qualcosa di straordinario. Ovviamente con i fatti. Il calcio è un aggregatore sociale. Oggi è diventato un business capace di fare danni incalcolabili anche economicamente parlando. In questo momento stanno cadendo delle società importanti come Spal e Brescia perché questo è un calcio sbagliato. Io prometto che insieme la mia famiglia ci sarà il massimo della lealtà, dell’onestà e della trasparenza". Il piano d’azione dei vertici bianconeri si basa su una serie di pianificazioni utili ad arrestare quanto prima le perdite fatte registrare di anno in anno dalla precedente proprietà. "Dovremo fare una rivoluzione per rivedere un sistema vecchio – prosegue -, ripartendo da zero. Abbiamo una struttura societaria sproporzionata per una categoria come la serie C. Va ricreato un equilibrio per non continuare ad archiviare perdite economiche. Intanto pensiamo a salvare la pelle, ma non abbandoniamo i sogni. Occorre metterci in assetto per non far accadere ciò che si è verificato in altre squadre importanti. Poi naturalmente scenderemo in campo e lo faremo con concretezza". Il passaggio delle quote azionarie è avvenuto di recente, ma la nuova dirigenza è già all’opera per consentire alla squadra di iniziare la classica preparazione estiva. "Questo passaggio di società è stato molto faticoso – ammette -, l’ufficialità della mia carica è arrivata soltanto ieri. Fino a quel momento non avrei potuto firmare niente. Raduno e ritiro saranno pianificati nei prossimi giorni. Stiamo lavorando sodo per questo. Bricofer ha un accordo pluriennale ma non sarà il main sponsor. Per la curva sud incontrerò Ubaldi che ha vinto l’appalto. Se avrà bisogno di una mano per accelerare i tempi noi ci saremo. Faremo degli interventi anche al Picchio Village. Ora è il momento dei fatti".

Massimiliano Mariotti