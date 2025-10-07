Passeri sorride:: "Orgoglioso dei miei ragazzi"

"Una squadra che in campo gioca, diverte e si diverte". Con queste parole l’amministratore unico Bernardino Passeri ha commentato l’imponente vittoria sul Bra (4-1), aprendo la settimana che condurrà l’Ascoli verso il secondo match interno consecutivo col Pontedera. "Ho visto la partita insieme a Ndoj – prosegue –. Ho contattato Del Sole per esprimergli la mia vicinanza. Ci tengo a spendere una parola anche per mister Nisticò che nella conferenza post partita ci ha gratificati con delle dichiarazioni oneste e serene, attraverso una disamina seria e competente. In settimana c’è stata la riunione di Lega. I meriti dell’Ascoli e di Ascoli sono sotto gli occhi di tutti. C’è stato un altro contatto con il presidente Marani e il suo staff, ancor di più delle altre volte ho percepito la grande energia che portano nel movimento della serie C. Tra gli altri, ho incontrato anche il Giudice sportivo dottor Palazzi. Con lui ho scambiato qualche opinione. Le sue risposte, serene, sono state per me uno spunto di riflessione importante, che non cambiano i miei ragionamenti, ma convergono nel percorso da intraprendere per migliorare il calcio. Con estremo garbo mi ha detto che le regole vanno rispettate, anche se d’ora in poi faranno maggiore attenzione prima di prendere con troppa facilità provvedimenti di un certo tipo, che potrebbero influire sul campionato". Immancabile un plauso alla squadra: "Sono molto orgoglioso dei miei ragazzi che in ogni partita affrontata si sono comportati in maniera esemplare. Ho visto i miei giocatori cercare in tutti i modi di non cadere in area, senza dare adito a nessuno di speculare su simulazioni o dubbi. Orsato, sempre in occasione della riunione, ha ribadito la strada della collaborazione. Ogni settimana che passa, continuano ad aggiungersi ingredienti giusti per il nostro progetto. Adesso testa a domenica, un centimetro alla volta".

Oggi i bianconeri torneranno di nuovo a lavorare al Picchio Village. Alla ripresa degli allenamenti lo staff sarà chiamato a valutare le condizioni fisiche di Guiebre, costretto contro i piemontesi a lasciare il campo prima del tempo per via di un fastidio accusato a seguito di un scontro di gioco.

