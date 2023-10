Pecchia: "Dobbiamo rivedere qualcosa. Serviva una sveglia"

Il Parma al Del Duca ha legittimato la leadership del campionato facendo leva sulla propria forza e sui grandi valori tecnici presenti in organico. Al termine dell’incontro a parlare del confronto è stato il tecnico Pecchia. "Al di là del gol trovato molto bene, dobbiamo rivedere qualcosa e parlare tra noi per l’approccio avuto – il commento dell’allenatore dei ducali –. L’Ascoli era una squadra in salute che aveva voglia di giocare. Abbiamo dovuto poi premere sull’acceleratore per tenerli sotto. Alcune situazioni prodotte dall’Ascoli ci hanno dato la sveglia. Dopo il pari siamo riusciti a ritrovare le nostre linee di gioco palleggiando nella loro metà campo ed è stato ritrovato ancora in gol con una giocata bellissima. Da questa partita però dobbiamo prendere tante cose. Disputare un match sporco deve essere una qualità fondamentale. Va bene giocare con eleganza ma quando bisogna rimboccarsi le maniche bisogna anche farlo. Tra qualche giorno in coppa abbiamo una partita molto bella da giocare con tutto il gruppo".