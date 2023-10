Pecchia non si fida:: "Sarà una partita spigolosissima"

La capolista Parma si prepara al prossimo delicato appuntamento che vedrà i ducali di scena al Del Duca contro il Picchio (sabato con avvio alle 16.15). "Ad Ascoli penso che sarà una partita spigolosissima – commenta il tecnico Pecchia –, considerando l’ambiente e il fatto che sono in striscia positiva. La partita contro il Como non è stata la classica gara di B. Per noi è stata una grande prova, una partita bellissima. Negli ultimi sette minuti si è rischiato di brutto. Proprio per questo motivo è stata una vittoria fondamentale. Ora c’è molto da lavorare se vogliamo rimanere in quella posizione. All’interno del gruppo squadra c’è una certa democrazia. Deve regnare una forte identità all’interno di un gruppo sano e forte. Al centro c’è il collettivo, quando tutto funziona gli individui e i singoli possono mettere a disposizione del gruppo le proprie qualità. Lo dicevo anche da giovane, mi piace che sia il collettivo ad esaltare il singolo e mai il contrario".