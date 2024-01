Pecchia si tiene il pari:: "Il Picchio ha fatto una partita maschia"

La maledizione del Parma continua. Ancora una volta i gialloblù non sono riusciti a vincere il primo incontro dell’anno solare. L’ultima gioia risale al 1980. Merito soprattutto di un Picchio tenace e determinato che al Tardini ha saputo portare via un punto prezioso. "L’Ascoli ha fatto una partita maschia e ci ha messo in difficoltà – ha commentato il tecnico Pecchia –. Quando ci venivano a prendere alti dovevamo uscire in verticale rapidamente, quasi ad un tocco. Mi dispiace per le tante occasioni create. Dovevamo insistere e cercare la via del gol. Non è stata una passeggiata. Sono comunque contento. Ho visto bene i ragazzi. Vincere è sempre bello, ma per come si era sviluppata la partita il bicchiere è mezzo pieno. Questo risultato positivo ci permette di andare avanti. Viviano è stato il migliore in campo. Nelle ultime partite in casa è stato spesso il portiere avversario il più decisivo. L’umiltà c’è stata da parte di tutti. Mi è piaciuto l’atteggiamento quando la partita era sporca".