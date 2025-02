Per il Picchio sono 4 gli acuti a Perugia

Nuovo duello per Perugia e Ascoli che nel posticipo di lunedì sera (ore 20.30) si ritroveranno ancora una volta una di fronte all’altra per cercare di portare a casa quella vittoria fondamentale che consentirebbe ad entrambe di rialzarsi di fronte ai rispettivi momenti poco felici che si stanno vivendo. Il bilancio dei precedenti fatti registrare finora parla di 17 confronti andati in scena tra serie A, B e C. In casa gli umbri hanno spesso fatto valere il fattore campo per ottenere gli attuali 8 successi. Sono stati 5 invece i pareggi, mentre restano 4 gli acuti del Picchio assestati al Curi. L’ultima gara rimane quella datata 10 settembre 2022 in serie B. A prevalere furono proprio i padroni di casa che nel corso della partita riuscirono ad ottenere la vittoria contro la formazione bianconera allora allenata da Bucchi. Il finale di 1-0 vide la firma decisiva di Strizzolo messa a segna in chiusura di primo tempo, proprio quando le due formazioni si accingevano a rientrare negli spogliatoi per l’intervallo. Memorabile invece il roboante 3-2 col quale il Picchio di Sottil sbancò la tana del Grifo il 21 agosto 2021. La gara riservò emozioni e colpi di scena a non finire col vantaggio di Saric dopo pochi minuti e la risposta biancorossa di Carretta. Nella ripresa gli umbri passarono addirittura avanti con Rosi, ma ancora Saric riportò il risultato in parità prima del rigore decisivo messo a segno da Dionisi che regalò all’Ascoli tre punti pesantissimi. A fine partita purtroppo non ci fu nulla da festeggiare a causa del malore che non lasciò scampo al tifoso bianconero Luigi Mascitti. Il 29 ottobre 2019 non ci furono né vincitori né vinti. Il responso del campo decretò l’1-1 che portò le firme del bianconero Scamacca, suo il momentaneo vantaggio, e di Iemmello. Dolorose le sconfitte del 2 settembre 2018 e del 4 dicembre 2017. Nel primo caso i bianconeri di Vivarini finirono ko per 2-0 (doppietta vincente di Vido). Nell’altro i padroni di casa passarono in extremis per 1-0 col gol di Falco nei minuti finali di recupero. Infine uno degli altri successi conquistati dall’Ascoli (0-2) resta quello del 2 aprile 2016 con Jankto e Addae.

mas.mar.