Perdere con un tiro in porta. Adesso mister Viali rischia...

Seconda sconfitta consecutiva per l’Ascoli e primo campanellino d’allarme. La squadra di Viali contro il Bari ha disputato una gara accorta e di buona concentrazione, ma i ‘galletti’ con un tiro in porta si sono presi i tre punti. A complicare la fase difensiva ci si è messo pure l’infortunio muscolare di Bellusci. Insomma, sfortuna certamente, ma anche i soliti errori in fase di impostazione, ripartenza, rifinitura e conclusioni in porta. Viali anche stavolta ha effettuato sostituzioni poco razionali. Tenere Giovane in campo ammonito e a rischio espulsione, togliere Pablo Rodriguez che stava mettendo in crisi la retroguardia pugliese, inserire Manzari e Milanese decisamente poco efficaci. E l’allenatore adesso rischia, perché sabato contro il Como non potrà più sbagliare e la speranza è di riavere almeno in mezzo alla difesa Botteghin.