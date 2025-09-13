Perugia col 4-3-3. Ecco le mosse di Cangelosi

In casa Perugia c’è particolare fermento tra i tifosi in vista dell’arrivo dell’Ascoli. Il delicato confronto che si consumerà domani (avvio alle 15) al Curi, offrirà ai biancorossi l’occasione di provare a centrare la prima vittoria del campionato dopo i primi tre pareggi ottenuti contro Guidonia (0-0), Bra (2-2) e Gubbio (1-1). Nella giornata di ieri in vari angoli della città sono stati esposti molti striscioni volti ad invitare il popolo perugino a stringersi attorno alla squadra per non far mancare il proprio sostegno. Contestualmente i noti gruppi Armata Rossa, Ingrifati e Nucleo XX Giugno hanno diramato un comunicato. "Dopo mesi di tanto parlare è arrivato, per tutti, il momento dei fatti – si legge nella nota –. Per la squadra, sul campo, e per i tifosi sugli spalti. A campagna acquisti finita c’è una squadra che scende in campo ogni partita con la maglia del Grifo indosso, oggi il nostro unico compito è quello di sostenerla, saranno i mesi a venire ed i risultati a dirci se merita applausi o fischi, solo loro. Non è più il tempo delle polemiche, per altro spesso forzate, sterili e faziose, è il momento dell’orgoglio e della passione. Già, la passione: quella che preferisce gli spalti al divano, quella che stacca gli occhi dai social e li porta a fissare il campo, quella che fa incitare, inveire, esultare! Chi tifa il Perugia quando il Grifo gioca sta in curva nord! Domenica riempiamo la nord, portiamo sciarpe, bandieroni e stendardi". Sul campo invece la squadra ha proseguito regolarmente la preparazione. Nel test di metà settimana con la primavera dell’ex Gigi Giorgi, gli uomini di Cangelosi hanno colto l’occasione per testare il possibile 4-3-3 chiamato a sfidare l’Ascoli. Prima dell’inizio il difensore Riccardi, dimesso dall’ospedale nei giorni scorsi, ha fatto visita ai suoi compagni di squadra per poi seguire l’amichevole seduto in panchina. Nelle scelte di Cangelosi in difesa sarà Calapai ad agire sulla destra. Sul fronte opposto toccherà a Giraudo, mentre al centro la coppia sarà quella composta da Dell’Orco e Angella. A centrocampo la cabina di regia verrà affidata a Joselito con le mezzali Giunti e Tumbarello ad assisterlo. Nel tridente d’attacco Manzari e Kanoute sono in pole nei rispettivi ballottaggi. Infine a contendersi una maglia nel ruolo di terminale offensivo saranno Montevago e Ogunseye.

mas.mar.