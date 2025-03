Perugia, in dubbio . Kanoute e Seghetti. Le mosse di Cangelosi

Il Perugia di Cangelosi ieri ha proseguito la preparazione con un’altra seduta che ha permesso al tecnico biancorosso di capire meglio quali accorgimenti adottare nel confronto di domani contro l’Ascoli. Negli umbri a destare qualche lieve preoccupazioni sono le condizioni di Kanoute e Seghetti. Il senegalese negli ultimi giorni ha potuto lavorare solo parzialmente per un problema al piede che lo staff spera di riuscire a risolvere in queste ultime ore. Il 21enne di San Severino Marche invece è rimasto a riposo soltanto a scopo precauzionale e dovrebbe essere regolarmente arruolabile. Tolte queste due situazioni, restano ancora out Angella e Di Maggio. Nelle scelte iniziali Cangelosi dovrebbe confermare il suo 4-3-3. Gemello tra i pali. In difesa la linea potrebbe essere composta da Mezzoni, Riccardi, l’ex Dell’Orco e Giraudo. I tre di centrocampo risponderebbero ai nomi di Broh, Joselito (in vantaggio su Bartolomei), Giunti. Matos, Montevago e Cisco formeranno il tridente d’attacco.