Pescara-Ascoli, via ai biglietti con la tessera del tifoso

Nella giornata di ieri è ufficialmente iniziata la vendita dei biglietti per il delicato scontro tra Pescara e Ascoli che andrà in scena lunedì prossimo 17 febbraio (avvio alle ore 20.30) allo stadio Adriatico-Cornacchia. Il circuito di riferimento per procedere all’acquisto dei biglietti del match è Ciaotickets. Si potranno acquistare i tagliandi sulla piattaforma online del circuito e in tutti i punti vendita nazionali abilitati. Il cambio di nominativo del titolo di accesso allo stadio invece si potrà effettuare soltanto online. La tariffa unica per la curva sud, settore che ospiterà i sostenitori del Picchio, è di 12 euro. I tifosi bianconeri residenti nella regione Marche potranno procedere all’acquisto solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione dell’Ascoli Calcio. La vendita dei biglietti terminerà alle ore 19 di domenica 16 febbraio. Ancora una volta si prevede una massiccia presenza di tifosi in arrivo dalle cento torri per far sentire il proprio sostegno alla squadra.