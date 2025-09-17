Picchio a Livorno dopo cinque anni. Riecco Dionisi

L’Ascoli torna a Livorno a distanza di 5 anni solari e 6 stagioni calcistiche. La prossima tappa in programma sabato (ore 15) vedrà la formazione guidata da Tomei di scena in casa degli amaranto per la seconda di due trasferte consecutive. Dopo il successo di Perugia (0-2) i bianconeri proveranno a ripetersi, su un campo storicamente insidioso, al cospetto di un avversario che non sta proprio attraversando un buon momento. A generare i malumori della piazza infatti sono state le 3 recenti sconfitte consecutive incassate contro Juventus Next Gen (1-2), Guidonia Montecelio (0-1) e Vis Pesaro (3-0). Allo storico Armando Picchi l’Ascoli ritroverà il suo ex capitano Dionisi. L’esperienza sotto le cento torri del centravanti si sviluppò tra il gennaio 2021 e l’agosto 2023 quando fu ceduto alla Ternana. In bianconero il 38enne fece registrare complessivamente 85 presenze e 20 gol. Lui uno dei protagonisti della salvezza impossibile conquistata in B con Sottil e della successiva qualificazione ai playoff poi persi al primo turno contro il Benevento (0-1). Oltre a Dionisi però nel Livorno ci saranno anche il terzino sinistro Haveri, che col Picchio riuscì ad inanellare soltanto 7 apparizioni, e il centrocampista Odjer. Quest’ultimo ceduto dall’Ascoli proprio nell’ultima sessione estiva di mercato dopo le 12 presenze dello scorso campionato. L’ultima sfida disputata al Picchi in B resta quella del primo febbraio 2020. Una circostanza fortunata per i bianconeri che traghettati da Abascal (in quel momento tecnico della Primavera ndr), tra l’esonero di Zanetti e l’arrivo di Stellone, sbancarono la tana dei toscani con un netto 3-0 prodotto dalla doppietta di Trotta e la rete di Morosini. La stagione precedente invece fu contraddistinta dall’insolito format a 19 squadre che in ogni giornata vide ciascun club chiamato a rispettare un turno di riposo. Le solite vicende estive portarono alla mancata iscrizione di Avellino, Cesena (già retrocesso con la penalizzazione di 15 punti per lo scandalo plusvalenze ndr) e Bari con la Lega B che decise di ridurre il numero delle partecipanti. Nel confronto del 27 ottobre 2018 a spuntarla contro il Picchio (1-0) furono i labronici con un gol di Raicevic in chiusura di primo tempo.

mas.mar.