Picchio pronto per la sfida contro la Torres: Fabriani recupera, Greco punta ai playoff

Il prossimo avversario sulla strada del Picchio sarà la Torres allenata da Greco che nell’ultimo turno andato in scena ha impattato in casa per 0-0 conto la Spal. Nella giornata di ieri lo staff tecnico ha potuto ricevere notizie rassicuranti sullo stato di salute del difensore Fabriani che nel corso della gara era stato costretto a fermarsi anzitempo per un dolore alla coscia. Gli esami al quale il giocatore si è successivamente sottoposto hanno evidenziato un forte affaticamento, escludendo fortunatamente eventuali lesioni. Fabriani ha già ripreso a lavorare con un differenziato e il suo possibile rientro in gruppo potrebbe avvenire a metà settimana. Nel frattempo il tecnico rossoblù ha parlato del momento che sta vivendo la sua squadra. "Stiamo lavorando in ottica playoff – spiega Greco –, con l’obiettivo di portare più giocatori possibili in condizione per affrontare di questa fase. Contro la Spal abbiamo guadagnato un punto rispetto a Vis Pesaro e Pescara, quindi guardiamo a quanto di buono fatto. Potevamo fare meglio sulle giocate tra mediano e mediano".