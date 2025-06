Picchio under 16: missione rimonta contro la Spal nei playoff

Missione disperata ma non impossibile. Gli under 16 del Picchio allenati dal tecnico Francesco Monaco è l’unica formazione ancora in corsa nei playoff di categoria. I bianconeri nel match d’andata delle semifinali disputato in casa domenica al Picchio Village sono usciti sconfitti contro la Spal con un pesante 2-0 e adesso nella sfida di ritorno dovranno cercare di ribaltare la situazione per provare a tenere vive le possibilità di conquistare la finale. Sfortunato il primo duello che si è risolto in favore degli estensi grazie alle reti trovate, una per tempo, da Minotti e Infantocci. Il primo posto ottenuto al termine della regular season con 54 punti ha lanciato i bianconeri verso l’attuale serie di spareggi nazionali che adesso purtroppo si è momentaneamente complicata.

"Sapevamo di affrontare una grande squadra – ha commentato il timoniere degli under 16 –, ma credo che sia stata fatta una buona prestazione. Abbiamo preso il primo gol su palla inattiva a causa di una disattenzione e ci può stare. Quello che dispiace è aver preso il secondo gol su una palla che era nostra. Non l’abbiamo chiusa e in contropiede abbiamo incassato la rete. Però devo ribadire che è stata fatta una bella prestazione. Nel miglior momento nostro siamo finiti per subire il secondo gol. Andremo a giocare la partita di ritorno sapendo che dovremo vincere e cercare di fare un gol in più del complessivo degli avversari. Loro davanti hanno dei ragazzi molto validi e veloci".

A Ferrara domenica prossima l’Ascoli sarà chiamato a vincere con almeno tre gol di scarto per sovvertire la situazione e strappare il passaggio del turno. Appuntamento al centro sportivo G.B. Fabbri per il match che potrebbe costituire l’ultima uscita ufficiale delle formazioni nazionali A e B del vivaio. In caso di vittoria per 2-0, 3-1 o con due gol di vantaggio, ogni sforzo sarebbe vano per i ragazzi allenati da Monaco. Questo in virtù della posizione finale ottenuta in classifica che ha visto la Spal chiudere il girone b al primo posto con 59 punti, al contrario dei 54 ottenuti dal Picchio nel raggruppamento c. "Ora per ribaltare la situazione ci sarà bisogno di un grande Ascoli – ha proseguito Monaco –, ci prepareremo bene questa settimana per andare là e dare il massimo".

mas.mar.