Pieragnolo: "A Reggio piazza ideale per crescere"

La Reggiana di Nesta anche ieri ha proseguito la preparazione in vista del confronto interno contro l’Ascoli. A parlare del confronto è stato il terzino sinistro Pieragnolo. "L’Ascoli sta vivendo una situazione complicata e hanno cambiato allenatore – commenta il 20enne –. Il nostro staff ci ha spiegato che Castori fa correre tanto la propria squadra, giocando molto su palle lunghe e seconde palle. Più che una partita sarà una battaglia. Noi invece con il nuovo preparatore atletico abbiamo ridotto i carichi e accorciato gli allenamenti. Ora sono molto più intensi e qualitativi, puntiamo ad essere più brillanti. Sono contento della fiducia del mister, devo pensare solo a lavorare tanto. Non credevo di avere questo impatto in B. Questa è la piazza ideale per avere una crescita mentale, fisica, tecnica e tattica. In fase di costruzione noi partiamo a quattro dietro, ma io mi alzo molto sulla sinistra con l’obiettivo di farmi trovare sempre libero nei cambi di gioco".