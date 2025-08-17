A Pineto l'Ascoli conquista il pass di Coppa Italia ai rigori e si regala il terzo derby

Pineto, 17 agosto 2025 – L'Ascoli vince ai rigori e conquista il pass per il turno successivo della Coppa Italia di serie C che regalerà il terzo derby stagionale con la Samb. Proprio ieri sera i rossoblù erano riusciti ad eliminare in casa la Vis Pesaro.

A Pineto il Picchio la spunta dagli undici metri dopo il 2-2 fatto registrare al termine dei 90' con le reti bianconere che avevano fruttato i momentanei vantaggi di D'Uffizi e Corazza su rigore. Luci e ombre al Mariani-Pavone. L'Ascoli gioca bene e tiene bene il campo mostrando un calcio offensivo e propositivo. La superficialità e alcuni errori gravi nell'impostazione dal basso però diventa il fattore in grado di annullare quanto di buono fatto in precedenza. Nelle scelte iniziali Tomei conferma la linea difensiva a quattro composta da Alagna, Curado, Nicoletti e Guiebre. Coppia di mediani inedita con la scelta iniziale di affiancare Milanese a Bando. Alle spalle del terminale Corazza il terzetto composto da Silipo, Gagliardi e D'Uffizi chiamati a rifornirlo. Il Pineto di Tisci scende in campo per sviluppare il canonico 4-3-3. Le novità chiaramente sono legate ad un reparto difensivo ricostruito quasi interamente con gli arrivi dei centrali Postiglione e Capomaggio. Davanti a tenere in ansia la retroguardia bianconera è il solito Bruzzaniti. Sugli spalti è imponente il colpo d'occhio offerto dai 500 tifosi ascolani presenti nel settore ospiti. Buon avvio dei bianconeri che sviluppano un buon possesso palla e costringono la formazione abruzzese a difendere nella prima parte dell'incontro. Gli uomini di Tomei si riversano sistematicamente nella metà campo avversaria. Incessante la spinta di Guiebre sulla sinistra che in pratica diventa il quinto attaccante aggiunto in fase di possesso. L'Ascoli passa alla prima occasione. D'Uffizi raccoglie l'assist di Corazza, bravo a sgusciare alla marcatura di Capomaggio. Il baricentro del Picchio è altissimo e questo espone i difensori del Picchio a doversi assumere qualche rischio di troppo. La palla persa in uscita consegna al Pineto il gol del pari che nasce dal preciso sinistro a giro di Schirone dopo la rapida triangolazione con Chakir. Le due contendenti se la giocano a viso aperto e questo rende la sfida piacevole. Alla mezz'ora del primo tempo al cooling break una torre faro del Mariani-Pavone si spegne per un momentaneo problema tecnico. Dopo alcuni minuti di attesa l'arbitro Spina può far riprendere il gioco. Non accade nulla di rilevante fino all'intervallo. Nella seconda frazione il tema resta lo stesso. Tomei viene espulso per proteste nei primi minuti, ma anche senza il proprio tecnico l'Ascoli torna avanti su rigore. Bravo Guiebre ad anticipare Postiglione in area che finisce per stenderlo. Dagli undici metri Corazza è implacabile: palla a detra e portiere a sinistra. Il centravanti rompe il lunghissimo digiuno che andava avanti dallo scorso dicembre. I padroni di casa non ci stanno e provano a reagire immediatamente con Bruzzaniti. Sulla sua punizione Vitale deve impegnarsi per alzare sopra la traversa con la punta delle dita. I bianconeri fanno harakiri e regalano anche il secondo pari agli abruzzesi. Impostando dal basso è da suicidio il disimpegno di Vitale e i suoi difensori che consentono così a Chakir di fare 2-2. Nel finale la stanchezza si fa sentire. In pieno recupero Bruzzaniti va via a Curado ma manca lo specchio. Al triplice fischio finale diventano inevitabili i calci di rigore.

La sequenza decisiva dagli undici metri. Lombardi (P) parato; Nicoletti (A) traversa; Vigliotti (P) gol; Del Sole (A) gol; Bruzzaniti (P) parato; Curado (A) gol; Amadio (P) gol; Damiani (A) gol; Nebuloso (P) fuori.

Il tabellino

PINETO-ASCOLI 2-2 (4-5 dopo i calci di rigore) (primo tempo 1-1)

PINETO (4-3-3) Tonti; Baggi (dal 29' s.t. Gagliardi), Postiglione, Capomaggio, Borsoi; Germinario (dal 29' s.t. Amadio), Lombardi, Schirone (dal 43' s.t. Nebuloso); Marrancone (dal 18' s.t. Iaccarino), Chakir (dal 44' s.t. Vigliotti), Bruzzaniti. Panchina: Marone, Verna, Ienco, Viero, Serbouti, Menna. All. Tisci

ASCOLI (4-2-3-1) Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre; Bando (dal 23' s.t. Damiani), Milanese (dal 34' s.t. Carpani); Silipo (dal 34' Odjer), Gagliardi (dal 23' s.t. Del Sole), D'Uffizi; Corazza (dal 23' s.t. Lo Scalzo). Panchina: Barosi, Oviszach, Gorica, Cosimi, Menna, Caucci, Cozzoli, Palazzino, Rizzo, De Witt. All. Tomei

Arbitro: Spina di Barletta

Marcatori: al 6' p.t. D'Uffizi, al 18' p.t. Schirone, al 15' s.t. rig. Corazza, al 35' s.t. Chakir

Note – 1.158 spettatori (di cui 500 ospiti). Espulso il tecnico Tomei all'8' s.t. per proteste. Ammoniti Germinario, Iaccarino per il Pineto, D'Uffizi per l'Ascoli. Tiri in porta 7-2. Tiri fuori 2-1. In fuorigioco 1-0. Angoli 4-5. Recuperi: p.t. 6’, s.t. 5’.