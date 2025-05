Playoff di Serie C: Renate, Atalanta U23 e Catania avanzano al secondo turno

La folle roulette russa playoff è entrata nel vivo con il primo turno andato in scena domenica che ha già prodotto i primi significativi verdetti. Per alcuni l’avventura continua, mentre per altri il percorso è già terminato. Il ‘mundialito di C’ piace e diverte con esiti tutt’altro che scontati. A mostrarsi soddisfatto del format è stato soprattutto Matteo Marani che commenta: "Questi playoff sono un torneo nel torneo. Essi costituiscono fonte di grande tensione e difficoltà per chi si trova a giocarli, ma anche fonte di spettacolo dove alla fine i valori emergono".

Negli scontri ad eliminazione diretta sono state in nove ad accedere al secondo turno, dove entreranno in gioco altre pretendenti che avevano potuto beneficiare di una settimana di riposo in più grazie al piazzamento ottenuto alla fine della regular season. Nel girone A il Renate ha potuto eliminare l’Arzignano (0-0) con un semplice pareggio e nel secondo turno sfiderà la Giana Erminio che, dopo la sconfitta col Rimini nella finale della Coppa Italia di C, ci proverà. Turno felice anche per l’Atalanta U23. Il successo ottenuto dagli orobici col Trento (1-2) consentirà loro di misurarsi con l’Albinoleffe.

Nel girone B invece le gare disputate hanno visto in scena dei duelli tra ex Ascoli e soltanto due di loro hanno potuto gioire. L’Arezzo di Bucchi non si è fatto sfuggire l’occasione di mettere sotto il Gubbio allenato da Fontana. I toscani non hanno avuto grandi difficoltà e al termine del match hanno vinto per 3-1. Ora sulla loro strada ci sarà la Vis Pesaro. E anche in questo caso a duellare saranno due tecnici che in passato hanno avuto modo di guidare il Picchio. Ai biancorossi di Stellone è bastato il pareggio per 1-1 in casa contro il Pontedera dell’altro ex Menichini, purtroppo beffati dal decimo posto ottenuto in classifica. Nell’altra partita disputata la Pianese invece è passata a Pineto (0-1) e ora dovrà sfidare il Pescara di Baldini.

Nel girone C infine spettacolare incontro quello che ha permesso al Catania di superare il Giugliano 3-2. La Juve Next Gen ha sbancato la tana del Benevento con un roboante 5-1, mentre il Potenza ha battuto in casa il Picerno con un secco 2-0. I rossoblù saranno di scena proprio al Massimino. Il Crotone invece ospiterà la seconda squadra della Juve.

