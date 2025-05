Playoff Figc: vivaio bianconero tra delusioni e successi

Tra gioie e dolori alcune delle formazioni del vivaio bianconero si preparano ad affrontare il prossimo fine settimana che le vedrà impegnate negli tanti attesi playoff previsti dal settore giovanile e scolastico Figc. I grandi esclusi saranno indubbiamente gli under 17 che hanno terminato il campionato solo all’ottavo posto. I ragazzi allenati da Medori nel corso del cammino appena concluso hanno deluso ampiamente le aspettative con il crollo avuto nelle ultime settimane che purtroppo alla fine ha pregiudicato loro la possibilità di rincorrere le fasi finale degli spareggi. Entusiasmo alle stelle invece per gli under 16 di Monaco che proprio domenica scorsa hanno festeggiato il primo posto ottenuto grazie al successo di misura sulla Casertana per 1-0. I bianconeri ai playoff domenica prossima sfideranno la Pergolettese in trasferta nel match valevole per l’andata dei quarti di finale. Confronto delicato invece per gli under 15 di Cusimano che saranno di scena in casa del Catania, anche qui, per l’andata dei quarti.