Playoff: Giana Erminio sorprende Ternana, Vicenza e Pescara vincono in trasferta

Ascoli alle prese con le vicissitudini societarie, mentre le altre squadre sono impegnate negli spareggi. Si sono disputate infatti le gare di andata dei quarti di finale dei playoff e ci sono stati risultati ancora una volta sorprendenti. Quarti di finale con le gare d’andata sul campo delle squadre peggio piazzate in campionato e sfide di ritorno previste per domani sera alle 20 in casa delle teste di serie, che passeranno il turno in caso di parità complessiva dopo 180’ poiché non sono previsti i supplementari. Il successo più eclatante è stato quello della Giana Erminio contro la Ternana. Giana che ha centrato la quinta vittoria in questi playoff grazie al gol dell’ex Ascoli Mattia Tirelli ceduto a gennaio a titolo definitivo alla società di Gorgonzola. Quarto gol in 5 partite per Tirelli che ha regalato così alla squadra di Chiappella il vantaggio nella doppia sfida. Due invece le vittorie esterne con Vicenza e Pescara che hanno messo una bella ipoteca sul passaggio del turno. Il Vicenza è andato a vincere a Crotone sbloccando la gara da calcio d’angolo con Leverbe, poi hanno fallito ad inizio ripresa il raddoppio con Morra che si è fatto parare un calcio di rigore da D’Alterio e così Murano di testa ha trovato il gol del provvisorio pareggio. Alla fine è stato il difensore Filippo Da Col a realizzare la rete del definitivo vantaggio per gli ospiti con un gran tiro al volo su assist di Costa. Gol ed emozioni anche a Pesaro con la Vis di Mister Roberto Stellone in doppio vantaggio con Orellana e Nicastro, che si è fatta poi raggiungere e superare dal Pescara di Mister Baldini con le reti di Meazzi, Ferraris, Letizia e Bentivegna in pieno recupero per il definitivo 4-2. Infine, unica sfida senza reti è stata quella giocata al ‘Gewiss Stadium’, con il Cerignola che non è andato oltre lo 0-0 contro i ragazzi dell’Atalanta Under 23.

Per quanto riguarda i playout, invece, ha destato molto scalpore la retrocessione in Serie D, del Milan Futuro guidato dal tecnico Massimo Oddo. Tanta paura anche per la Lucchese che sul campo si è salvata soltanto a pochi istanti dal 90’. Ma adesso ci sarà da fare i conti con l’udienza pre-fallimentare che potrebbe modificare il verdetto del campo. Viste le difficoltà e i giocatori senza stipendio da mesi, occorre però davvero fare i complimenti ai rossoneri toscani e a mister Giorgio Gorgone.

Valerio Rosa