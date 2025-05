Playoff Picchio: Under 16 e 15 avanzano, Primavera eliminata ai rigori

Il cammino playoff delle formazioni giovanili del Picchio prosegue soltanto per under 16 e 15. La Primavera, invece, ancora una volta è uscita di scena in semifinale contro l’Entella allenata dall’ex difensore bianconero Melucci. Qui i ragazzi di Ledesma purtroppo si sono dovuti arrendere ai calci di rigore a seguito del pari fatto registrare al termine dei tempi supplementari. A commentare l’amaro epilogo è stato il portiere Luigi Sciammarella. "Un altro anno è andato – posta via social l’estremo difensore -, un’altra stagione vissuta con questa maglia addosso che ormai non è solo un simbolo. Ci sono stati momenti duri, altri indimenticabili, giorni in cui sembrava tutto girare bene, altri in cui ci si sentiva soli contro il mondo. Ma ogni istante è servito a crescere, come calciatore e come persona. Non è mai solo una questione di risultati. È il lavoro quotidiano, il gruppo, il senso di appartenenza, la voglia di dare sempre di più. Ora che la stagione è finita resta un vuoto strano, quella sensazione di aver lasciato tutto sul campo ma di volerne ancora. Siamo stati una vera squadra, nel bene e nel male. Anche nei momenti difficili ci siamo guardati negli occhi e abbiamo continuato a lottare". Mentre hanno potuto sorridere le formazioni rispettivamente guidate da Francesco Monaco e Giuseppe Cusimano. I primi sono riusciti a qualificarsi per le semifinali under 16 eliminando la Pergolettese e ora dovranno sfidare la Spal. Appuntamento domenica primo giugno (ore 14.30 al Picchio Village) per la gara d’andata. Tutto da conquistare per gli under 15 che nel prossimo fine settimana dovranno scendere in campo contro l’Avellino per il ritorno dei quarti di finale. L’obiettivo è difendere il vantaggio scaturito all’andata grazie alla vittoria per 2-1. chi si qualificherà dovrà scendere in campo in semifinale contro la vincente di Giana Erminio-Renate. "Siamo stati autori di una prova di grande sacrificio al cospetto di una squadra importante – ha commentato Cusimano -. Il risultato fa piacere anche se conta relativamente, ma è l’atteggiamento avuto ad avermi dato sensazioni positive. Oggi non era semplice contro un Avellino con valori e grandi qualità. Abbiamo tenuto testa, anche da un punto di vista fisico, a un avversario coriaceo. Ora non dobbiamo abbassare la concentrazione, bisogna analizzare cosa ha funzionato e cosa va migliorato ed è necessario ripartire per cercare di prepararci al meglio per la sfida di Avellino".

mas.mar.