Playoff Serie B: Catania-Pescara in primo piano, Ascoli Calcio e tifosi in attesa

E’ decisamente amaro per i tifosi dell’Ascoli, in questi giorni vedere le squadre che si stanno giocando l’ultimo posto per la promozione in Serie B, disputando gli spareggi playoff. Ieri sera c’è stato il sorteggio del primo turno nazionale e subito ci sarà un big match come quello che metterà di fronte Catania e Pescara, le due grandi favorite. La supersfida tra il Catania di Mimmo Toscano e il Pescara di Silvio Baldini attirerà le attenzioni di tutti gli appassionati, ma ci sono anche altri incroci molto interessanti. L’Atalanta U23, che al suo primo anno di vita è subito riuscita ad attestarsi tra le migliori realtà del girone A, se la vedrà con la Torres, che sta diventando una certezza del girone B e ha chiuso al terzo posto la Regular Season con un cammino davvero importante. Il Giana Erminio, che ha eliminato il Renate al secondo turno, sfiderà il Monopoli, che ha chiuso al terzo posto nel girone C ed è stata una delle sorprese della stagione della Lega Pro. Questi gli accoppiamenti usciti dal sorteggio effettuato ieri negli studi di Sky Sport da Fabio Pecchia: Atalanta U23-Torres, Giana Erminio-Monopoli, Catania-Pescara, Crotone-FeralpiSalò, Vis Pesaro-Rimini. L’Ascoli e i suoi tifosi, invece, sono davanti alla tv con tanti dubbi sul futuro e con il rammarico di non essere riusciti ad essere protagonista dopo l’amara retrocessione dello scorso anno. Una stagione decisamente deludente, dove si è fatto addirittura peggio della passata stagione: se nel 2023-2024 furono 41 i punti raccolti dai bianconeri, quest’anno ne è stato conquistato uno in meno (40). Solo 9 le vittorie, 13 i pareggi e 16 le sconfitte. Perfetto l’equilibrio tra i punti conquistati in casa e quelli lontano dal ’Del Duca’: 20 in entrambi i casi. A pesare particolarmente è stato il rendimento del girone di ritorno: 16 punti in 19 partite.

Un cammino da retrocessione diretta che ha mandato in frantumi il barlume di speranza di poter agganciare proprio i playoff che sembravano essere possibili poco prima di Natale con i 10 risultati utili consecutivi. Nel bilancio finale questi i calciatori più presenti: Alagna e Varone (38), seguiti da Corazza (37), Marsura (35), Adjapong (32), Silipo e Tremolada (30), D’Uffizi (28), Menna (27), Bando (25), Livieri (23), Bertini e Cozzoli (22), Piermarini e Tirelli (21), Gagliolo (19), Caccavo (18), Raffaelli (17), Maurizii e Campagna (15), Curado e Carpani (13), Gagliardi e Odjer (12); Quaranta, Ciabuschi, D’Amore, Baldassin, Forte (10), Tavcar (7), Maiga Silvestri e Achik (6). Simone Corazza nonostante un girone di ritorno senza gol è stato il miglior marcatore bianconero con 12 reti seguito da Varone (5), D’Uffizi e Forte (3); Bando, Gagliardi, Silipo e Marsura (2); Tremolada, Menna, Cozzoli, Tirelli, Caccavo, Ciabuschi, Odjer e Carpani (1). Da Rieti intanto ieri è giunta la notizia che il portiere dell’ASD Piazza Tevere, classe 2010, Alessandro Simeoni, si allenerà per qualche giorno con l’Ascoli Calcio. "E’ un orgoglio – commenta la Società reatina – ed esprimiamo il nostro grande in bocca al lupo al giovane portiere per un’esperienza che sarà di certo fruttuosa, in termini di crescita personale e calcistica". Valerio Rosa