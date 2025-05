Playoff Serie C: al via la corsa per l'ultimo posto in Serie B, Ascoli grande esclusa

La spietata lotteria playoff di serie C è pronta a prendere ufficialmente il via con la prima serie di nove sfide relative al primo turno che si consumerà oggi. Ben 28 le pretendenti in lizza per aggiudicarsi l’ultimo pass disponibile per l’ambita promozione in serie B. Il Picchio purtroppo sarà inevitabilmente la più grande esclusa dell’edizione 2025. La stagione del club bianconero è stata un autentico disastro senza precedenti e la gestione societaria operata dalla famiglia Pulcinelli con il coordinamento del direttore generale Verdone ha confermato ancora una volta le immani incapacità e l’incompetenza nel riuscire a sviluppare un progetto sportivo valido per "riportare l’Ascoli dove merita". Tutti i sostenitori bianconeri, le cui attenzioni in questo momento continuano ad essere rivolte all’eventuale cessione del club, quindi saranno costretti a seguire le gare delle avversarie in tv.

Saranno due gli appuntamenti odierni in programma con avvio previsto alle 17.30 che apriranno il ‘mundialito’ per la promozione in serie B. E in questo caso parliamo dei due incontri inaugurali Giana Erminio-Virtus Verona e Renate-Arzignano. Gli altri sette invece andranno in scena stasera a partire dalle ore 20: Arezzo-Gubbio, Benevento-Juventus U23, Catania-Giugliano, Pineto-Pianese, Potenza-Picerno, Trento-Atalanta U23, Vis Pesaro-Pontedera.

Il destino in due duelli metterà davanti quattro ex Ascoli che di certo proveranno subito ad aprire la propria avventura nel migliore dei modi. In Arezzo-Gubbio sarà Bucchi a sfidare Fontana, mentre nel corso della sfida Vis Pesaro-Pontedera il tecnico Stellone cercherà di superare l’esperto Menichini. "Giochiamo solo per un risultato – commenta Bucchi –, partire per il pareggio è un atteggiamento perdente e non ci farebbe fare strada. Dobbiamo avere la voglia e volontà di spingerci oltre la realtà, dando il massimo. Credo che questa rosa sia profonda e importante. Arriviamo a questi playoff da squadra". Dall’altro lato ci sarà la formazione di Fontana, un altro grande ex Ascoli, che proverà a confermare quanto di buono fatto vedere nel corso della stagione. "Sappiamo che sarà una partita difficilissima, ma noi non siamo qui per fare da comparse. Il nostro obiettivo era entrare nei playoff e ora che ci siamo vogliamo giocarcela fino in fondo".

mas.mar.