Playoff serie C: gli abbinamenti dei quarti

Il cerchio si stringe e la lotta per conquistare l’ultimo pass in grado di spalancare le porte della serie B si sta facendo particolarmente serrata. I tifosi del Picchio in questo momento restano fortemente concentrati sulle attese novità relative al fronte cessione, ma nel frattempo sono lo stesso in molti che in questo periodo stanno seguendo da spettatori la bagarre che riguarda i playoff di serie C. Il ritorno degli ottavi andati in scena mercoledì sera ha sancito quali pretendenti ora potranno sfidarsi ai quarti di finale. Ieri mattina intanto la Lega Pro ha sorteggiato gli accoppiamenti del prossimo turno in programma. Ad estrarre i nomi delle squadre è stata la mano di Felice Evacuo, capocannoniere di tutti i tempi in questa categoria. L’ex attaccante ha sorteggiato le sfide del secondo turno nazionale che si disputeranno, tra incontri d’andata e ritorno, domenica 18 e mercoledì 21 maggio. In caso di parità al termine del doppio scontro verrebbe premiata la squadra testa di serie che potrà beneficiare della possibilità di avere il diritto di giocare la gara di ritorno tra le mura amiche. Vicenza, Ternana e Audace Cerignola, i tre club arrivati secondi in classifica al termine della regular season, saranno le prime tre teste di serie chiamate ad esordire nella lotteria playoff. Esse saranno chiamate ad affrontare rispettivamente Crotone, Giana Erminio e Atalanta U23. Il Pescara invece, la quarta testa di serie in virtù del miglior piazzamento in classifica, si troverà di fronte la sorprendente Vis Pesaro dell’ex tecnico bianconero Stellone. Definiti anche gli abbinamenti delle semifinali (si giocheranno domenica 25 e mercoledì 28 maggio). La vincente di Atalanta U23-Audace Cerignola sfiderà quella di Vis Pesaro-Pescara, mentre chi prevarrà tra Crotone e Vicenza se la vedrà con la vincente di Giana Erminio-Ternana. Intanto martedì il presidente Marani e il direttivo della serie C hanno tenuto il primo incontro con le società promosse dalla D. La riunione ha coinvolto Bra, Casarano, Dolomiti Bellunesi, Forlì, Guidonia Montecelio, Livorno, Ospitaletto, Sambenedettese e Siracusa, club che si apprestano a compiere il salto nel mondo professionistico. L’incontro ha rappresentato un momento di avvicinamento alla Lega Pro, in cui sono stati trattati temi centrali quali il sistema delle licenze nazionali, le normative vigenti, gli aspetti regolamentari dell’attività agonistica, i diritti audiovisivi, le strategie di comunicazione e le iniziative di marketing. mas.mar.