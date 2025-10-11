Pontedera, Taldo predica prudenza: "Partita difficile"

Il Pontedera del grande ex Menichini spera di uscire indenne anche dall’incandescente Del Duca (avvio domani alle 17.30). Nell’ultimo turno i toscani hanno impattato 1-1 sul campo del Gubbio. L’obiettivo resta chiaramente quello di centrare quanto prima la salvezza per poi provare a raggiungere un piazzamento playoff. A parlare del prossimo match in programma è stato il direttore sportivo Carlo Taldo. "L’Ascoli è più forte di noi, lo dice la classifica, però ogni partita ha una storia a sé – commenta il diesse –. Proveremo a metterli in difficoltà. Anche se solo nel recupero del match con il Bra hanno preso il primo gol della stagione. Ogni partita è fatta per rompere gli equilibri e quindi sarebbe stupido andare ad Ascoli pensando di aver già perso. La prossima partita è molto difficile. Ci rendiamo conto che loro sono una grande squadra. Rientreranno tra le due o tre squadre che si giocheranno sicuramente la promozione diretta B. Affronteremo comunque la squadra più in forma del campionato". Al Barbetti le cose si erano messe bene per il Pontedera che era riuscito a passare avanti alla fine del primo tempo. Nel corso della ripresa poi è arrivato il pari degli umbri. La curiosità è che entrambe le reti sono state propiziate da due autogol. "Usciamo positivamente dal match pareggiato 1-1 con il Gubbio – prosegue –, abbiamo probabilmente disputato la nostra miglior partita come compattezza e solidità. Questa è una sensazione che abbiamo avuto tutti. Sicuramente avrà inciso il cambio di modulo attuato dal mister, ma non è stato solo quello, quanto la crescita e la maturazione dei più giovani. Sono ragazzi che lavorano bene e costantemente, per cui bisogna continuare su questa direzione, quella del miglioramento continuo. Quindi anche per Ascoli dovremo tenere un atteggiamento mentale senza remore e andare a giocarcela. C’è rammarico per non aver vinto a Gubbio, ma non per il fatto di essere stati raggiunti sull’1-1, bensì per dopo. Mancavano sempre 20 minuti alla fine, ma ho avuto la sensazione di poter vincere. Invece di difendere siamo andati nellla loro trequarti campo e lì ho avuto l’impressione che potessimo segnare di nuovo, cosa che invece non è accaduta".

mas.mar.