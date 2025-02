Primavera col Bari. Monaco carica i suoi Under 16

Il vivaio bianconero si prepara ai prossimi imminenti appuntamenti che nelle giornate di oggi e domani vedranno impegnate le formazioni del settore giovanile dell’Ascoli. In settimana a scuotere l’ambiente è stato il caso di truffa finito in tribunale e perpetrato ai danni di una famiglia per un provino col quale era stato promesso ad un ragazzo di poter entrare nelle giovanili bianconere. La Primavera stamattina, con avvio previsto alle 11 si misurerà contro il Bari nell’incontro programmato al Picchio Village. I ragazzi allenati da Ledesma attualmente in classifica navigano al terzo posto in coabitazione con la Ternana, entrambe appaiate a quota 33 punti. Dopo la recente vittoria per 2-1 col Crotone il Picchio spera di conquistare altri tre punti preziosi per rosicchiare terreno nei confronti delle avversarie che precedono. Gli under 17 di Medori e gli under 15 di Cusimano invece saranno di scena in trasferta sul campo della Pianese. I primi scenderanno in campo domani al campo sportivo Acquapendente alle ore 12.30, mentre in precedenza sarà la volta degli under 15 nel confronto previsto alle 10. Gli under 16 di Monaco rispetteranno un turno di stop. A fare il punto della situazione è stato proprio il tecnico che attualmente vede i suoi al primo posto della classifica insieme a Benevento e Perugia. Tutte e tre appaiate a 33 punti. Nella web tv del Picchio l’allenatore Monaco ha analizzato il momento che sta vivendo la sua squadra. "È stata una settimana dove abbiamo assaporato il primato – commenta Monaco –, però ci sono state altre partite che ci hanno detto bene come la sconfitta del Benevento in casa. Nessuno se l’aspettava. In questo momento siamo in quattro squadre a giocarci le fasi finali. Al di là delle sconfitte questa squadra sta crescendo e mi auguro che da qui alla fine cresca ancora di più. Dietro dobbiamo fare sempre meglio anche se siamo la seconda miglior difesa del campionato. A centrocampo abbiamo dei ragazzi che stanno crescendo. L’obiettivo è quello di portare tanti elementi a fare l’under 17". Infine la prima squadra femminile guidata da Renga sarà chiamata a giocare contro la Maceratese nell’appuntamento previsto al Picchio Village per domani alle ore 18.

mas.mar.