Primavera show, sei gol a Salerno. Tris di Tassotti

salernitana

2

ascoli

6

SALERNITANA: Guacci, Della Rocca (dal 18’ s.t. Barzagli), Russo (dal 5’ s.t. Lombardi), Coppola (dal 1’ s.t. Zinkowski), Petrucci, Mancini, Marrazzo, Belfiore, Barba (dal 5’ s.t. Cosentino), Boncori (dal 29 s.t. Forlenza), Di Vico. Panchina: Bronzoni, Farina, Verza, Milone, Paolillo, Lombardi, Marciano, Fitto. All. De Santis

: Dente, Candido, Di Salvatore (dal 41’ s.t. Rossetti), Rama (dal 41’ s.t. Russo), Zagari, Di Teodoro, D’Agostino, Casillo, Tassotti (dal 41’ s.t. Picca), De Witt (dal 27’ s.t. Vischia), Finotti (dal 19’ s.t. Finotti). Panchina: Rosa, Mbaye, Angelino, Pagnotta. All. Corsi

Arbitro: Di Palma di Cassino

Marcatori: al 9’ p.t. Boncori (S), al 35’ p.t. Tassotti (A), al 37’ p.t. De Witt (A), all’11’ s.t. Tassotti (A), al 21’ s.t. Cosentino (S), al 31’ s.t. Rama (A), al 35’ s.t. Tassotti (A), al 47’ s.t. Malafronte (A)

Note – Al 29’ s.t. espulso Guacci per la Salernitana; ammoniti Mancini, Petrucci, Cosentino per la Salernitana. Angoli 6-5. Recuperi: 1’ p.t., 3’ s.t.

Debutto decisamente esaltante per la Primavera che quest’anno vedrà la guida tecnica dal nuovo tecnico Corsi. Nel match d’esordio disputato sabato scorso in trasferta sul campo della Salernitana, i bianconeri sono riusciti a vincere e convincere con un risultato roboante. La mitraglia di gol messi a segno dall’Ascoli ha permesso di conquistare il primo successo con un tennistico 6-2. La sfida andata in scena al centro sportivo Troisi di Giffoni Valle Piana si era aperto con il momentaneo vantaggio campano di Boncori. Un fuoco di paglia che ha visto i ragazzi di Corsi tornare a spingere con insistenza fino al doppio colpo Tassotti-De Witt capace di consentire il sorpasso. Una giornata particolarmente positiva proprio per Tassotti, bravo a ripetersi anche nel corso della ripresa fino alla sua tripletta personale. A completare il capolavoro poi sono stati Rama e Malafronte. Inutile il secondo gol trovato dalla Salernitana con Cosentino. Turno da dimenticare invece per under 17 e 15 che sono rispettivamente usciti sconfitti contro i pari età della Ternana. La formazione di Ionni è finita ko tra le mura amiche per 4-1. Inutile il gol della bandiera dell’ascolano Diamanti messo a segno nei minuti conclusivi del confronto giocato al Picchio Village. Dolorosa invece la manita incassata dagli under 15 di Capriotti sempre contro le Fere. Quello visto in campo è stato un monologo rossoverde dall’inizio alla fine.

mas.mar.