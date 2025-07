Primo confronto tra i vertici del club e il tifo organizzato

Il confronto con il tifo organizzato ha aperto la giornata di martedì. Il ritorno in città di Bernardino Passeri ha subito permesso al nuovo amministratore unico dell’Ascoli Calcio di gettare le basi che consentiranno di ricucire l’alleanza con il tifo bianconero, da sempre il cuore pulsante del Picchio. "C’è stato l’incontro con gli ultras e ho chiesto il loro contributo capendo il loro punto di vista – spiega Passeri -. Anche io sono nato in curva. Sono nato ultras come filosofia e quando faccio una cosa mi piace dare tutto. Non ho bisogno di dimostrare nulla, se ho rilevato il club è perché voglio affrontare questa sfida. La tifoseria deve capire che va ricostruita la società. Quando siamo entrati come soci siamo arrivati ai playoff spendendo tanti soldi, poi la situazione è precipitata. Con i tifosi c’è stato un confronto molto sereno. Ho compreso le loro sofferenze, seppur non posso accettare episodi di violenza. Capisco bene che è stata una reazione naturale dopo una mancanza di rispetto. Ho dato loro la mia parola. L’incontro è andato bene".