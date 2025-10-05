Protagonisti. Gori e Rizzo Pinna:: "Così ci divertiamo»

Facce sorridenti in casa Ascoli dopo il successo per 4-0 sul Bra. Il più felice è il bomber Gabriele Gori, alla prima doppietta in bianconero: "Il mio primo gol è stato frutto di una grande azione: cross, stop e tiro, non era scontato. Devo dire che costruiamo veramente tante azioni da gol, anche in occasione della rete di Rizzo Pinna è stato quasi un gioco della playstation, ci divertiamo e questo ci porta grandi risultati. Ora è presto per dire dove possiamo arrivare, pensiamo partita per partita. Vitale mi ha impressionato, è un mediano in porta, non si meritava di prendere gol". Andrea Rizzo Pinna, autore del gol dell’1-0, ha confermato: "Quella di oggi (ieri ndr) è una grande vittoria, non scontata, queste sono partite che solo quando le sblocchi riesci a trovare il pallino del gioco, sono molto contento. Allo stadio c’è un’atmosfera bellissima, giocare al Del Duca ti dà una scarica di adrenalina che ti fa correre anche quando sei stanco. Con l’idea di calcio del mister mi trovo benissimo, sono molto contento d’essere qui, penso che potremo fare una grande annata, personale e di gruppo".

v. r.