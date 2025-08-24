Pubblico delle grandi occasioni al Del Duca. Tomei: "Dobbiamo imparare a essere cinici"

Pubblico delle grandi occasioni al Del Duca, un’emozione dopo le contestazioni e gli scioperi dello scorso anno. Cori da brividi, una sciarpata iniziale fatta dagli spettatori della Curva Nord e della Tribuna Mazzone da applausi, canti e inni anche durante la ‘bomba d’acqua’ che ha dimezzato i presenti nel settore finiti al riparo sotto le tribune, ma non ha spento l’entusiasmo. Peccato il risultato perché questo pubblico meritava di festeggiare con una vittoria, ma si è visto un buon Ascoli. Probabilmente in questi ultimi giorni di mercato servirebbe un ‘bomber’, un acquisto di grande impatto anche per ringraziare i 7.150 abbonati che hanno mostrato grande fiducia nella squadra e in questa nuova società.

A fine gara l’allenatore bianconero Francesco Tomei ha fatto i complimenti ai suoi ragazzi per la prova fornita rammaricandosi solo per non essere riusciti a trovare la strada del gol.

Mister, è mancata solo la rete? "È vero, è mancata la cosa più importante: buttarla dentro. Togliendo questo sono veramente contento. I ragazzi hanno dominato la partita, sono veramente felice per come sono andate le cose".

Pianese che si è difesa spesso arroccandosi davanti al portiere? "Nel primo tempo è stato difficile scardinare il loro 3-5-2. Faccio i complimenti ai ragazzi ed a questo stadio che è meraviglioso. Spero di ripagare questo pubblico prima possibile. Stiamo mettendo in campo meccanismi che hanno bisogno di lavoro e di tempo. In questo momento non siamo fluidi ma i ragazzi iniziano a capire le dinamiche e gli spazi. Questa è la strada giusta, i risultati arriveranno".

Cosa servirà per vincere? "Dobbiamo imparare ad essere cinici perché quando costruisci 5-6 palle gol una la devi mettere dentro. Non era semplice creare tanto contro una squadra che si difende bene. C’è rammarico per non aver portato a casa tre punti, ma sono felice della prestazione".

Dall’altra parte il tecnico della Pianese, Alessandro Birindelli, si è complimentato con i bianconeri, ma si è anche rammaricato per le due occasioni avute da Bellini solo davanti al portiere. "Faccio i complimenti all’Ascoli. Ha confermato di essere una squadra di vertice – ha ammesso l’allenatore della Pianese – Noi siamo arrivati a questa partita con qualche defezione di troppo, nella ripresa ho messo qualche elemento che stava recuperando e tutti hanno risposto presente in un momento concitato della gara. La squadra avversaria soprattutto nei primi 50’ ha tenuto un ritmo importante. Abbiamo tenuto botta e credo che il pareggio sia stato il risultato giusto. Le occasioni di Bellini in particolare quella finale, sarebbe stata la ciliegina sulla torta, ma bisogna essere giusti e la partita ha avuto momenti per loro e qualcuno per noi. Alla fine, ripeto, risultato giusto a mio modo di vedere".

Valerio Rosa