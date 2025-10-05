Questo Ascoli è straripante, poker al Bra

ascoli

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre (dal 38’ s.t. Menna); Milanese (dal 29’ s.t. Oviszach), Damiani; Silipo, Rizzo Pinna (dal 19’ s.t. Chakir), D’Uffizi (dal 29’ s.t. Corradini); Gori (dal 19’ s.t. Corazza). Panchina: Brzan, Barosi, Pagliai, Bando, Cozzoli, Palazzino, Rizzo. All. Agostinone (Tomei squalificato)

BRA (3-5-2): Renzetti; De Santis (dal 35’ s.t. Rottensteiner), Sgarzella, Pautassi; Cucciniello, Brambilla (dal 6’ s.t. Dimatteo), Tuzza, La Marca (dal 6’ s.t. Chiabotto), Morleo (dal 35’ s.t. Rabuffi); Minaj, Sinani (dal 45’ s.t. Gagliotti). Panchina: Franzini, Cannistra, Chiesa, Di Biase, Lionetti, Nesci, Baldini, Chianese. All. Nisticò

Arbitro: Di Mario di Ciampino

Marcatori: al 32’ p.t. Rizzo Pinna, al 46’ p.t. e al 14’ st. rig. Gori, all’8’ s.t. D’Uffizi, al 49’ s.t. Chiabotto

Note – 9.366 spettatori (2.216 paganti, di cui 6 ospiti, 7.150 abbonati), incasso 57.716 euro. Ammonito Pautassi per il Bra. Tiri in porta 9-2. Tiri fuori 3-2. In fuorigioco 0-0. Angoli 8-2. Recuperi: p.t. 1’, s.t. 4’.

Ascoli, è festa grande. Il popolo bianconero continua a sognare grazie al poker rifilato alla matricola Bra. Al Del Duca è un monologo assoluto e il 4-1 finale conferma la forza di una squadra lanciata nell’assalto all’Arezzo per la vetta. Autentico mattatore l’attaccante Gori con la sua prima doppietta. Le firme di Rizzo Pinna e D’Uffizi completano il tutto.

Smaltite le tre gare in una settimana, Tomei (sostituito dal vice Agostinone) torna a schierare il suo miglior undici. Bastano pochi minuti e il sinistro a giro di Silipo si stampa sul palo. Il Bra prova a rispondere sfruttando qualche ripartenza. L’impatto del Picchio è ottimo. I padroni di casa chiudono letteralmente i piemontesi nella propria area di rigore. Gori sfiora il vantaggio cercando un pallonetto sul quale Renzetti reagisce con un repentino colpo di reni. Nel fraseggio stretto i bianconeri mandano in tilt gli ospiti, ma manca la stoccata. La giocata arriva così attorno alla mezz’ora. È Rizzo Pinna a rompere gli equilibri del confronto con un incursione e un destro preciso all’angolino sul quale stavolta Renzetti non può nulla.

Nella ripresa il solito Picchio dilaga e va ancora in gol. D’Uffizi conferma il buon momento di rendimento infilando di testa sugli sviluppi di un corner. Qualche minuto più tardi Rizzo Pinna viene steso in area da Sganzerla. Dal dischetto Gori non sbaglia e trova la doppietta personale. Nel finale il bomber viene richiamato per favorire il ritorno in campo di Corazza. Standing ovation per il centravanti fiorentino. Nella porzione finale l’Ascoli può amministrare agevolmente, ma a pochi istanti dal triplice fischio Chiabotto fa crollare l’imbattibilità difensiva. Nessun dramma, questo Picchio sembra avere pochissimi punti deboli.

Massimiliano Mariotti