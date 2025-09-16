Questo Ascoli ha alzato il muro. Difesa di ferro: nessun gol subito

Ascoli hai la difesa più granitica d’Italia. L’inviolabilità della porta mantenuta anche a Perugia, nel delicato confronto vinto brillantemente per 2-0 (firme vincenti di Gori su rigore e Pagliai nella ripresa ndr) al Curi, ha confermato le spiccate abilità degli uomini di Tomei in fase di non possesso. Tra i vari campionati professionistici di A, B e C soltanto il Picchio, assieme al Frosinone in cadetteria, attualmente possono continuare a vantare un primato del genere. Con l’unica differenza però che i ciociari hanno affrontato soltanto 3 giornate, mentre l’Ascoli 4. Una partita in più capace di accrescere le difficoltà incontrate sul rettangolo verde nel respingere i vari assalti per quei 90’ in più rispetto ai gialloblù. Un dato statistico molto significativo e capace di mostrare a tutti la compattezza manifestata in campo dai bianconeri nel difendere il proprio fortino. Nell’ultimo turno andato in scena è crollata anche la compattezza dell’Arezzo che fino a quel momento, assieme al Picchio, era stata l’altra squadra del girone b in grado di non concedere quasi nulla. Nel match che ha visto i toscani impegnati in trasferta contro la Juventus Next Gen, il successo (2-3) è arrivato in extremis grazie ad un deciso ribaltone, ma nella prima parte dell’incontro la formazione allenata dall’ex Bucchi era andata momentaneamente sotto di due reti a zero. Quella applicata alla lettera dall’Ascoli in questa fase del campionato è la perfetta esecuzione della famosa massima calcistica che recita in maniera chiara: ‘Con l’attacco si vincono le partite, ma sono le difese a far vincere i campionati’. E d’altronde in un paese come l’Italia non poteva essere altrimenti. Anche i tecnici più quotati a livello nazionale e internazionale alla fine hanno spesso dimostrato di poter arrivare a vincere scudetti e titoli sviluppando una strategia di gioco finalizzata ad anestetizzare la manovra e le soluzioni offensive degli avversari.

Nel dopo gara del Curi a ribadire il concetto e i principi sui quali si sta lavorando dallo scorso luglio è stato il vice allenatore Agostinone. Nel suo commento post gara lo stesso aveva voluto ribadire con fermezza il grande lavoro difensivo che parte proprio dai quattro attaccanti. Nella filosofia e nell’identità di gioco che il Picchio sta perfezionando gara dopo gara sono proprio gli uomini offensivi schierati davanti ad esercitare la prima pressione sui difensori già al limite dell’area, quando gli stessi provano ad impostare l’inizio della trama con una fraseggio dal basso. E questa aggressività applicata a tutto campo sta iniziando a produrre i suoi frutti. Nel prossimo appuntamento che vedrà l’Ascoli affrontare il Livorno nella seconda di due trasferte consecutive, i bianconeri cercheranno di continuare su questa strada, magari provando ad aggiungere un’altra vittoria utile per rosicchiare ancora qualcosa sulla testa della classifica.

Massimiliano Mariotti